Capture de deux Caesar par la Russie : comment une rumeur infondée est devenue une fake news officielle russe

L'information, nouveau champ de bataille

Depuis l'existence même de la radio et plus particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, toute guerre est aussi combattue sur les ondes : il s'agit de la guerre de l'information. L'arrivée des réseaux sociaux augmente un peu plus "l'intensité" de la guerre de l'information avec l'arrivée des bots ou des fermes à trolls. Dans le premier cas, il s'agit de systèmes informatiques qui interagissent automatiquement avec un serveur ou avec une interface pour diffuser massivement des messages, dans le deuxième cas ce sont de vrais humains qui tentent d'influer sur l'opinion par leur nombre.

Depuis mars et le début des livraisons de matériels lourds en Ukraine, la Russie s'est lancée dans une campagne de désinformation en vue de saper le moral des populations des pays livrant les matériels : le matériel reçu serait détruit avant même d'arriver sur le champ de bataille, les armes se retrouveraient sur le marché noir via la mafia ukrainienne, des gradés ukrainiens revendraient même les équipements les plus modernes à la Russie....

La France n'est pas épargnée par cette propagande, avec notamment l'assomption que 2 canons automoteurs CAESAr livrés à l'Ukraine auraient été capturés par les Russes et seraient déjà décortiqués par les ingénieurs de l'usine Uralvagonzavod.

Cette "information" a été publiée le 20 juin par un compte twitter (image ci-contre) prorusse où il fait le buzz, ainsi que sur Telegram où la société Uralvagonzavod répond au message initial en prétendant avoir analysé les CAESAr, ceux-ci étant jugés inférieurs aux systèmes d'artillerie russe... Une affirmation absurde (aucun système d'artillerie russe n'a une portée équivalente ou une précision GPS) peut-être rédigée au second degré, mais qui transforme la rumeur en information. Le tweet d'origine est alors largement repris par des journaux publics russes, comme celui-ci.