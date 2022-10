Capsules lunaires Orion : premier envol, tests imminents et nouvelles commandes

Trois nouveaux vaisseaux Orion

Le 20 octobre, la Nasa a passé commande de trois nouveaux vaisseaux lunaires Orion auprès du constructeur américain Lockheed Martin (maître d’œuvre), qui serviront aux missions Artemis 6 à 8, pour un montant de 1,99 milliard de dollars.

Cette commande correspond au deuxième lot de vaisseaux Orion prévu dans le cadre du contrat de production et d’exploitation OPOC (Orion Production and Operations Contract), lancé par l’agence américaine en septembre 2019.

Tests sur l’ESM-2

Au même moment, le deuxième module de service européen ESM (European Service Module), qui équipera en 2024 la mission Artemis 2 (la première expédition à envoyer des hommes autour de la Lune depuis 1972) s’apprête à subir des tests d’interface avec le vaisseau Orion et de vérification de l'intégrité du système de propulsion.

Fabriqué sous la maitrise d’œuvre d’Airbus pour le compte de l’Agence spatiale européenne et équipé d’une structure fournie par Thales Alenia Space, l’ESM-2 a été assemblé en Allemagne, puis livré en octobre 2021 au Centre spatial Kennedy de la Nasa, en Floride.

Pour mémoire, le module de service européen alimente le vaisseau Orion (occupé par quatre astronautes) en eau, en électricité et en oxygène, et assure la propulsion et la régulation de la température.

Le grand départ approche

Par ailleurs, les préparatifs de la mission Artemis 1 se poursuivent au Centre spatial Kennedy.

Le 25 octobre, le vaisseau Orion a réussi toutes ses opérations de mise sous tension et son écoutille a été fermée.

Le retour sur le pas de tir LC-39B (« roll-out ») reste prévu pour le 4 novembre, et le grand départ fixé dix jours plus tard, le 14 novembre à 5 h 07, temps universel (0 h 07, heure locale)…

Un voyage VIP

