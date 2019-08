Canada : premières offres pour de nouveaux chasseurs à l'automne 2019

Le 23 juillet, la Royal Canadian Air Force a détaillé les prochaines étapes relatives à l'acquisition de nouveaux chasseurs. Les industriels participants devront ainsi remettre une première offre, dénommée offre de sécurité, à l'automne prochain. L'offre finale devra quant à elle être remise au printemps 2020.

Dans cette compétition, quatre industriels sont en course. A savoir Saab (Suède), Airbus (Royaume-Uni), Lockheed Martin (Etats-Unis) et Boeing (Etats-Unis). En effet, Dassault s'est retiré de la compétition en novembre dernier. Le Rafale et l'offre française ne répondraient pas entièrement aux conditions établies par le Canada.

« Le Canada offrira à tous les soumissionnaires deux occasions de démontrer qu'ils peuvent présenter un plan pour répondre aux exigences du Canada en matière de sécurité et d'interopérabilité », rapporte ainsi la RCAF. L'offre relative à la sécurité sera ainsi soumise dès l'automne prochain. Le gouvernement canadien émettra alors des remarques qui permettront aux industriels de faire évoluer leur offre pour une seconde proposition alors soumise au printemps 2020.

A partir de ces offres, le Canada devra être capable de sélectionner son nouvel avion de combat d'ici 2022. « La livraison du premier aéronef est prévue dès 2025 », détaille la RCAF. Rappelons qu'au total ce sont 88 chasseurs qui doivent être acquis pour la Royal Canadian Air Force. En attendant leur entrée en service, le CF-18 seront modernisés afin de pouvoir continuer à conduire leurs missions.