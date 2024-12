Cambodia Angkor Air ajoute trois ATR 72-600 à sa flotte

Trois ATR 72 de plus pour Cambodia Angkor Air

En 2025, Cambodia Angkor Air, qui deviendra Air Cambodia au 1er janvier prochain, réceptionnera trois ATR 72-600 loués auprès du loueur chinois HNCAL (HNCA Aviation Financial Leasing Co., Ltd.), filiale de HNCA (Henan Civil Aviation Development & Investment Group Co., Ltd). Soit trois ATR 72 de plus puisque le transporteur compte déjà deux ATR 72 de première génération flotte. Il ne s'agit pas en effet de remplacement mais bien d'un renforcement du parc.

Développer la connectivité aérienne régionale

"L’expansion de la flotte d’ATR s’inscrit dans les plans du gouvernement cambodgien visant à développer de nouveaux aéroports et à promouvoir la connectivité aérienne régionale", souligne le constructeur franco-italien. Connectivité intérieure au Cambodge mais aussi connectivité avec le reste de l'Asie du Sud-Est. Cambodia Angkor Air exploite également deux Airbus A320ceo en location et un A321ceo en pleine propriété.

Le centre MRO de Singapour

D'autant que la compagnie aérienne peut aussi s'appuyer sur le centre de services MRO créé conjointement à Singapour par Sabena technics et AFI KLM E&M en 2018. Dénommé Singapore Component Solutions, l'atelier est ciblé sur les ATR et les moyen-courriers Airbus avec une offre de réparation portant sur les équipements avioniques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques ainsi que sur les éléments de structure et les équipements cabine et sécurité.