Calla® 1452 & AeroDis® 7127 : des solutions innovantes pour lutter contre la Covid-19 dans les avions

Aujourd'hui, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l'intérêt et le besoin en solutions de désinfection et nettoyage sur le marché de l’aéronautique n'ont jamais été aussi forts. Assurer un retour en toute sécurité des passagers et des équipages dans les avions et les aéroports est désormais une priorité absolue.

C’est pour cela que Zip-Chem®, une marque du groupe ADDEV Materials, a développé deux solutions de désinfection et de nettoyage dédiées à l’aviation : le Calla® 1452 et AeroDis® 7127. Ces deux produits répondent aux standards de qualification et de spécification de l’aéronautique et assurent un traitement efficace contre une grande variété de germes et de pathogènes, en particulier les coronavirus humains. Ils garantissent ainsi la protection des passagers et de l'équipage contre la transmission de la Covid-19 dans les avions, sans aucun danger pour les usagers, et sans endommager les surfaces des cabines d’avions.

Les formulations innovantes du Calla® 1452 et l'AeroDis® 7127 permettent de traiter rapidement de multiples zones dans les avions comme les portes et les parois latérales, les cuisines, les accoudoirs, les tablettes, les coffres de rangement, les hublots, les toilettes, le cockpit et les espaces réservés à l’équipage. Leur utilisation n'est cependant pas limitée aux cabines d’avions et peut être étendue à d'autres zones de trafic relatives au transport aérien, tels que les comptoirs et les salons des compagnies aériennes, les terminaux des aéroports, les ateliers de maintenance, les bureaux ou encore les tours de contrôle.

Calla®1452 : nettoie, désinfecte et désodorise efficacement en une seule étape

Le Calla®1452 a été formulé pour permettre la désinfection et le nettoyage des surfaces rigides et non poreuses en une seule étape. Sa formule est efficace contre le SRAS CoV-2 et les coronavirus humains et figure sur la liste de référence de l’Agence Américaine de Protection de l'Environnement (US EPA). Le Calla®1452 est donc une solution bactéricide et virucide certifiée virucide EN 14476 NF, qui élimine plus de 99,9 % des germes.

Il peut être vaporisé, pulvérisé ou brumisé grâce à des pistolets électrostatiques, permettant ainsi un traitement rapide de grands espaces et un accès à toutes les surfaces de la cabine.

Homologations et normes:

AMS 1452, 1453, 1530B et 1550B

Boeing D6-7127 et D6-17487

NAVAIR : 01-1A-509-2

NF EN 14476

Aerodis®7127 : le désinfectant et nettoyant prêt à l'emploi idéal pour le contact alimentaire

Dans une démarche toujours plus responsable, Zip-Chem® a développé une nouvelle génération de désinfectants de cabine d'avion à base de végétaux : l’AeroDis®7127.

L’AeroDis®7127 permet de lutter efficacement contre le SRAS-CoV-2 et les coronavirus humains. Grâce à ses propriétés bactéricides et virucides, il élimine plus de 99,9% des germes. De plus, il s’adapte à toutes les surfaces des avions et ne tache pas.

Grâce à sa très faible toxicité, il est également sans danger au contact de denrées alimentaires.

L’AeroDis® 7127 existe sous forme de de lingettes pré-imprégnées à usage unique ou de vaporisateurs prêts à l'emploi, le rendant simple d’utilisation et pratique à bord d’un avion pour des utilisations répétées en vol par l'équipage ou les passagers.

Homologations :

Boeing D6-7127

AMS 1452 et 15503-1

Adaptés à toutes les surfaces des avions et faciles à utiliser, le Calla®1452 et l’AeroDis® 7127 sont des désinfectants et nettoyants idéals pour l'aviation et relèvent tous les défis en matière d'efficacité, de protection sanitaire et d'utilisation.

