Cabine connectée : retour sur les essais d'Airbus

En septembre 2019, Airbus a débuté les premiers tests des briques technologiques de sa future cabine passagers connectée. Les essais sont réalisés à bord du "Flight Lab", l'A350-900 MSN 002 qui a participé au programme de certification avec une cabine passagers déjà installée. « Nous installons les différentes briques technologiques au fur et à mesure du temps. Nous avons aujourd’hui dans notre « Flight Lab », des galleys connectés (compartiments cuisine) et des sièges connectés. Pour l’instant, il s’agit de sièges Recaro (classe éco), et des sièges Stelia (business class) devraient être installés sous peu », précise Florent Petteni, directeur marketing interieurs avions chez Airbus. « Ce n’est pas seulement des tests de bon fonctionnement et d’intégration. Les essais nous permettent aussi d’inviter nos clients à voir ces innovations et à nous faire part de leurs commentaires. Au-delà de la phase de tests techniques ou « engineering », nous regardons si cela a un intérêt pour le marché ou pas », ajoute-t-il. Les concepts testés par les équipes d'Airbus ne servent pas seulement à améliorer l'expérience passagers, leur rôle est aussi de faciliter le travail des navigants commerciaux (PNC). Exemple : les trolleys peuvent être stockés de manière plus efficace et sont même capables d’indiquer (toujours à l’aide de senseurs) s’ils ont encore des stocks de boissons ou de nourriture spécifiques, sans que l’hôtesse ou le steward ait besoin de le vérifier de visu. Plus d'infos sur quatre pages dans notre prochain numéro 2671 d'Air & Cosmos qui sort le 17 janvier 2019.