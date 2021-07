Burkina Faso: Contre-terrorisme et vidéo-surveillance

Début du déploiement

Les groupes terroristes ne sont que la face émergée de la guerre insurrectionnelle, qui par nature est d'avantage politique que militaire. Le terrorisme n'a pour but que de discréditer les gouvernements en place et surtout de disperser les forces de sécurité pour faciliter le travail d'influence et de subversion sur les populations. Les simples civils et les enfants, telle une armée invisible, sont les éléments clés des réseaux d'information, de surveillance des soldats étrangers, de l'action politique, de la propagande ou encore de la logistique. Des supports sans lesquels les djihadistes perdraient toute capacité d'initiative. Or pour identifier ce travail sous-terrain les drones ne sont que de peu d'utilité. En revanche, la vidéo surveillance assistée par la reconnaissance faciale peut s'avérer un puissant moyen de contrôle des populations surtout lorsque le stockage des informations collectées n'est pas limité. Aussi le gouvernement burkinabé a décidé de s'appuyer sur l'expertise chinoise pour installer 900 caméras vidéo EO/IR sur 220 points névralgiques à Ouagadougou, la capitale, et 80 à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Le coût du projet, baptisé « Smart Burkina », est de 52 milliards de francs CFA (environ 79 millions d’euros). Les deux sociétés chinoises impliquées dans le projet sont Huawei et China International Telecommunication Construction Corp. La convention avait été signée en octobre 2019 entre le Burkina Faso et la Chine.

SKYNET

L’ambassade de Chine au Burkina Faso a détaillé le projet, qui implique 650 km de réseau de Backbone et 150 km de réseau métropolitain en fibre optique, ainsi qu’un système de communication large bande, 700 terminaux mobiles, 4 terminaux montés sur véhicules, 4 drones, 900 caméras et un centre d'opération. Le projet est financé par un prêt concessionnel (taux d’intérêt inférieur aux taux du marché) de Pékin via EXIMBANK Chine, dont la durée de remboursement est de 20 ans avec un différé de cinq années. L’accord de prêt a été signé le 29 septembre 2020. Mais le principal sous traitant serait Hikvision qui a déployé 570 millions de caméras en Chine, et a surtout réalisé le logiciel d'exploitation des flux collectés. Grâce à une base biométrique de la population, la plateforme Skynet (rebaptisée Pingan Chengshi) est capable d'identifier en moins de 3 secondes n'importe quel individu sur l'ensemble du territoire chinois. Une solution déployée par la mairie de New York pour lutter contre la délinquance. Mais au delà de l'identification, la vidéo surveillance permet d'extraire des patterns liés aux individus (habitudes, lieux visités, réseaux de fréquentation, véhicules empruntés ..). Et même lorsque les visages sont dissimulés certaines caractéristiques uniques (démarche, vitesse d'ouverture d'une porte ou de rotation de la tête ..) permettent de tracer les individus. Les réseaux interlopes deviennent alors beaucoup plus simples à cartographier, et donc à neutraliser.

Main basse sur l’Afrique

La Chine est très active au Burkina Faso, par le biais de prêts, par exemple pour renforcer l’approvisionnement en eau potable. En outre Pékin a également équipé la majeure partie du continent en réseaux téléphoniques 2G,3G, et 4G... une aubaine en termes d'interceptions. Mais les technologies liées à la sécurité et à l'information ne sont pas qu'un puissant moyen de contrôle des populations. Il s'agit aussi d'un instrument de vassalisation des gouvernements.