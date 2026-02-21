Brussels Airlines rend une nouvelle fois hommage à Tintin

Mille sabords !

– « Mille sabords, Tintin, quelle est cette effervescence à l’approche de l’aéroport de Bruxelles ? »

– « Mais voyons, Capitaine, vous avez oublié ? Nous sommes le 12 février ! C’est aujourd’hui que la compagnie belge Brussels Airlines inaugure son nouvel avion Airbus A320 en l’honneur de notre voyage sur la Lune » !

Plus de 600 chanceux se pressent en effet à l’entrée du hangar numéro 8, à côté de Brussels Airport. Invités par la compagnie aérienne belge et de la société Tintinimaginatio (ex-Moulinsart) chargée de l'exploitation commerciale de l'œuvre d'Hergé, ils vont pouvoir assister à la présentation d’un Airbus A320 fraîchement repeint, inspiré des aventures lunaires du reporter à la houppette et de ses compagnons. C’est le deuxième A320 de Brussels Airlines qui arbore le thème de Tintin au sein de sa collection Belgian Icons (icônes belges). Le premier (immatriculé OO-SNB), décoré en sous-marin requin de l'album « Le Trésor de Rackham le Rouge », avait été présenté en 2015 et doit être retiré du service en 2027. Le nouveau (OO-SNJ), célèbrera notamment le centenaire de la première apparition de Tintin dans Le Petit Vingtième, en janvier 2029.

Une grande fusée lunaire de Tintin, de plusieurs mètres de hauteur, nous accueille dans le hangar et nous met dans l’ambiance. On reconnait dans l’assistance des personnalités du monde de Tintin, dont la fille de Tchang, le grand ami chinois d’Hergé (« Le Lotus bleu » et « Tintin au Tibet »). Dorothea von Boxberg, PDG de Brussels Airlines, et Nick Rodwell, administrateur délégué de Tintinimaginatio, accueillent les invités et remercient les acteurs de l’ombre, dont le concepteur de la décoration de l’avion. Puis, dans un spectacle de lumières et de musique, l’Airbus lunaire (baptisé Gravity) apparait majestueusement. Le public admiratif l’entoure aussitôt.

Un choix évident

La nouvelle livrée a été développée en étroite collaboration avec Tintinimaginatio, qui a exploré plusieurs directions créatives. Le thème de la Lune et de l’espace s’est rapidement imposé comme le choix le plus évident, émotionnellement puissant et visuellement marquant. Le concept final met en scène les personnages principaux de l’album « On a marché sur la Lune », répartis sur les deux côtés de l’avion. A gauche du fuselage : honneur à Tintin en apesanteur hors de la fusée lors du fameux épisode de la sortie extravéhiculaire sur la trajectoire Terre/Lune. A l’arrière : la Lune, majestueuse, en approche. Les dessins ressortent terriblement bien sur le fond de bleu tirant en dégradé vers le noir vers l’empennage arrière. Sur le côté droit : le capitaine Haddock (à l’avant de l’aile), enivré par l’apesanteur… et un abus de whisky, et le chien Milou surpris de rebondir sur la surface sélène (à l’arrière). Sur les réacteurs : la signature du papa de Tintin, en orange sur fond bleu. Sobriété et efficacité. Et puis le coup de génie : sur le dessous du fuselage, la véritable héroïne, la fusée à damier rouge et blanc ! Imaginez l’effet visuel de l’avion au décollage et à l’atterrissage, pour les spectateurs au sol…

Passagers clandestins

A l’intérieur de la cabine, l’atmosphère lunaire se poursuit. Les compartiments supérieurs racontent une histoire avec une séquence d’images qui se succèdent comme dans une bande dessinée : la fusée décollant de la Terre, le risque de rencontrer un astéroïde, Tintin contemplant le paysage lunaire depuis la porte de la fusée qui vient juste d’ouvrir… le tout encadré par une célèbre citation manuscrite d’Hergé : « A force de croire en ses rêves, l’Homme en fait une réalité ». A l’arrière de l’appareil, sur les panneaux transversaux : les deux « passagers clandestins » de l’aventure lunaire de Tintin : les infortunés Dupondt qui rappellent sans doute aux heureux passagers ce qu’ils sont à leur image dans la fusée lunaire : chanceux d’avoir pu, sans le faire exprès, faire partie d’une aventure aérienne dans un avion hors du commun. La peinture de l’avion a été entièrement réalisée par la société Airbourne Colors, spécialiste de la peinture d’avions et partenaire de longue date de Brussels Airlines. Le 13 février, le premier vol commercial de l’avion a eu lieu, au départ de l’aéroport de Bruxelles à destination de Milan, avec Nick Rodwell parmi les passagers. Le décollage a eu lieu à 10 h 25.