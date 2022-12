Brussels Airlines: 5 nouveaux Airbus A320neo à sa flotte

Brussels Airlines confirme que 5 Airbus A320neo rejoindront sa flotte

La compagnie nationale belge Brussels Airlines a confirmé que cinq Airbus A320neos rejoindront sa flotte au cours des deux prochaines années. Brussels Airlines avait commandé passé commande de trois Airbus A320neo en juin 2021, et ces appareils devraient arriver en 2023. Les deux appareils supplémentaires confirmés le jeudi 8 décembre 2022 rejoindront la flotte en 2024. À leur livraison, les Airbus A320neos remplaceront certains des Airbus A319 les plus anciens de la compagnie.

Renouvellement de la flotte pour réduire l'empreinte carbone

Brussels Airlines vise à réduire de moitié ses émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2019. D'ici 2050, la compagnie aérienne veut être neutre en CO2. Aujourd'hui, le renouvellement de la flotte est la mesure la plus efficace pour réduire les émissions de CO2 et de bruit des vols. En plus des trois A320 neo (New Engine Option) flambant neufs qui rejoindront la flotte de Brussels Airlines en 2023, la compagnie aérienne. L'A320 neo consomme 15 à 20% de carburant en moins par rapport à la version A320 ceo (Current Engine Option) et produit 50% de bruit en moins. Comme l'A320 neo remplacera l'A319, la consommation de carburant par vol diminuera de 11%, tandis que la consommation de carburant par siège pour le même vol diminuera de 30% grâce à sa plus grande capacité en sièges.

Expansion pour l'été 2023

Brussels Airlines prévoit de proposer des vols vers six nouvelles destinations - Billund, Brindisi, Djerba, Monastir, Varsovie et Zurich - pour la saison estivale de 2023. En outre, la compagnie augmentera le nombre de vols vers Berlin, Bordeaux, Chania, Copenhague, Francfort, Goteborg, Hambourg, Kos, Las Palmas, Lyon, Madrid, Munich, Palma de Majorque et Tenerife afin d'offrir des connexions améliorées pour les passagers en correspondance. Ces nouvelles destinations et fréquences supplémentaires visent à optimiser les opportunités de voyage pour les voyageurs d'affaires et de loisirs.