Bruno Darboux aux commandes d'Aerospace Valley

Une fibre environnementale

Le nouveau président du pôle de compétitivité Aerospace Valley est clairement en phase avec la stratégie de prise en compte de la transition énergétique que développe la filière aérospatiale. Bruno Darboux occupe en effet les fonctions de directeur du Développement de l'écosystème aérospatial au sein de la direction des affaires "Corporate" du groupe Airbus. Et dans ce rôle, "il supervise les actions visant à ce que l'écosystème aérospatial européen et mondial s'engage de manière proactive et collective dans le développement de nouvelles technologies durables et d'une aviation décarbonée". D'où sa présence au CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique) mais aussi au programme européen SESAR pour Single European Sky ATM Research" et à l'IAEG, "association professionnelle internationale qui établit des pratiques communes à l'industrie aérospatiale en matière d'environnement".

Débuts chez Thales et passage chez ATR

Cet ingénieur diplômé de Sup'Aéro (ISAE-SUPAERO aujourd'hui) a démarré sa carrière Thales comme ingénieur/guidage avant de passer deux ans chez Honeywell aux Etats-Unis. Le retour en France se fait en 1993 chez ATR comme responsable de l'Ingénierie systèmes. C'est en 1998 que Bruno Darboux atterrit chez Airbus pour y occuper différentes fonctions.

Des Airbus A300/A310 à l'A400M

D'abord comme ingénieur en chef Systèmes et propulsion pour les programmes A300 et A310. Il est ensuite responsable du Développement du cockpit et de l'avionique du programme A400M, puis directeur de l'Ingénierie générale des systèmes, avant d'être nommé en 2015 responsable des équipes Ingénierie d'Airbus pour la France. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il a participé à l'élaboration du plan de marche vers l'avion décarboné dans le cadre du Plan de Relance lancé par le Président de la République et le gouvernement.