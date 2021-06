Brésil : premier tir d'un missile Exocet depuis un Airbus H225M

Missilex 2021 :

Lors de l’exercice Missilex 2021, un hélicoptère AH-15B (H225M) de l’escadron HU-2 São Pedro da Aldeia a effectué un tir de missile AM-39 Exocet sur une cible navale, en l’occurrence sur l’ancienne corvette de classe Inhaúma, le Jaceguai. Depuis son entrée en service en 2016, c’était ainsi la première fois qu’un Exocet est tiré en conditions réelles depuis un AH-15B. Cet exercice a également permis à un SH-16 (Seahawk) de tirer sur cette même cible avec un missile Penguin. Ces deux tirs ont envoyé par le fond le vieux bâtiment en moins de 8 minutes. Les deux hélicoptères ont décollé du NDM Bania qui assurait le soutien de cet exercice.

AH-15B :

Commandé à 16 exemplaires par la Marine brésilienne, l’AH-15B remplace les SH-3A « Sea King » sortis du service en 2012 et qui détenaient une capacité antinavire avec l’Exocet. Dans le détail, cette version spécifique antinavire a été commandée à 5 exemplaires, permettant à l’AH-15B d’emporter jusqu’à deux AM-39 B2M2 d’une portée de 70 kilomètres. Pour cela, il dispose du radar APS-143(C)V3, d’une caméra IR et d’un détecteur laser pour suivre les cibles, ainsi que d’équipements pour l’enregistrement vidéo et vocal, de capteurs d’autodéfense intégrés IDAS, RWR, LWS, MAWS lui assurant une couverture optimisé à 360 degré. Compatible JVN, renforcé de plaques balistiques supplémentaires, il constitue l’hélicoptère naval le plus puissant d’Amérique du Sud.

H225M Caracal :

D’une longueur de 19,5 mètres pour un poids de 11T et un emport de 28 soldats ou 10 civières, l’H225M est un appareil imposant. Il est à ce jour l’hélicoptère qui offre le plus de possibilités au sein des Forces Armées Françaises. Ravitaillable en vol en moins de 7 minutes, il dispose d'une autonomie supérieure à 12 heures pour un rayon d’action de 1253 km. Sa capacité de pénétration dans les lignes adverses en font une machine fortement sollicitée par les forces spéciales (libérations d’otages, opérations en Somalie…). Dans le détail, il peut voler jusqu’à 324 km/h pour un plafond de 18 000 pieds. Selon les données constructeurs, il peut accomplir une large gamme de missions (SAR, CSAR, EVAMED, SURMAR, antinavires, lutte contre les feux, opérations spéciales, appui-feu). Commandés à plus de 110 exemplaires par une dizaine de nations, il perpétue la magnifique saga de la famille Puma, Super-Puma, Cougar et désormais Caracal.