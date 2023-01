British Airways : un Airbus A320 se pose en urgence à Londres Heathrow

Un Airbus A320 de British Airways a fait demi-tour et atterri en urgence à Londres Heathrow suite à un dysfonctionnement technique.

Un Airbus A320 fait demi-tour et atterrit en urgence à Londres Heathrow Un Airbus A320 de British Airways a fait demi-tour et a atterri en urgence à l'aéroport de Londres Heathrow le jeudi 29 décembre 2022. L'avion aurait connu un dysfonctionnement technique qui a poussé les pilotes à déclarer une urgence en émettant le code transpondeur 7700. Le vol en question était le vol BA348 de British Airways, assuré par un Airbus A320 immatriculé G-EUYF. L'itinéraire prévu aurait conduit les passagers et l'équipage à l'aéroport de Nice Côte d'Azur en un peu plus de deux heures. Environ 10 minutes après le départ, l'équipage de conduite a émis le code transpondeur 7700, le code transpondeur utilisé par les avions pour déclarer l'état d'urgence. L'avion a ensuite décrit des cercles au-dessus du sud de Londres avant de retourner à LHR. L'avion a passé moins d'une heure dans les airs. Le vol a atterri en toute sécurité et aucun blessé n'a été signalé.

...Raison du déroutement British Airways n'a pas encore communiqué de détails concernant l'incident et ce qui a poussé les pilotes à retourner à Londres Heathrow. La compagnie aérienne a assuré au public que toutes les actions sont menées dans le souci de la sécurité des vols et que la décision de se dérouter a été prise par les pilotes suite à leur formation pour exploiter un avion de la manière la plus sûre possible. Un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré: "L'avion a atterri normalement après son retour à Heathrow suite à des rapports faisant état d'un problème technique. La sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours notre priorité. Sebastian Mezeret, un pilote en congé à bord de l'avion, a raconté que lui et d'autres passagers avaient remarqué des odeurs étranges dans la cabine. Il a également noté que les pilotes ont mis des masques à oxygène pendant le vol.