Breeze Airways commande 10 Airbus A220 de plus

90 Airbus A220-300 pour Breeze Airways

La compagnie aérienne américaine Breeze Airways passe commande auprès d'Airbus pour dix A220-300 supplémentaires, portant le total de ses achats à 90 exemplaires. Depuis sa première commande passée en 2018 pour 60 A220-300, Breeze Airways avait pris une deuxième tranche de 20 appareils en septembre 2021 à l'occasion du dévoilement de sa nouvelle livrée. Le transporteur compte désormais en flotte 20 A220-300 propulsés par des moteurs Pratt & Whitney GTF.

Aménagement cabine en deux classes

Breeze Airways a fait le choix d'un aménagement cabine passagers en deux classes avec 12 ou 36 fauteuils en "Première" (équivalent classe Affaires) selon l'avion et 125 ou 90 sièges en classe Economique selon la part prise par l'avant de la cabine. La concurrente Delta Air Lines a fait le choix d'une configuration en trois classes : 12 (Première), 30 (Premium Economie) et 88 (Economie).

Vers les 900 ventes pour l'Airbus A220-300

Mine de rien, l'Airbus A220-300 approche les 900 ventes fermes. A fin janvier 2024, il en était à 812 et passe à 822 avec la nouvelle commande de Breeze Airways. Tous modèles confondus, l'A220 a d'ores et déjà franchi le cap symbolique des 900 ventes et pour être précis l'appareil est à 924 alors que l'A319neo se traîne à 61 ventes, aidé par des versions VIP et VVIP.