Bourget 2019 : victoire britannique au Rocketry Challenge

Beaucoup de regards étaient portés sur les membres de l’équipe Baril d'humour 2 du Lycée Sud Médoc, originaires du Taillan Médoc en Gironde (et soutenus par ArianeGroup via l'Association Jeunesse Sciences Espace Passion) : après avoir remporté le 26 mai dernier la finale nationale du concours étudiant Rocketry Challenge à Biscarosse, dans les Landes, ils portaient les couleurs tricolores vendredi dernier, lors de la finale internationale organisée sur le Salon du Bourget par le Gifas et l’association Planète Sciences.

Face à eux, les redoutables étudiants de l’école américaine Madison West High School (dans le Wisconsin), les élèves de l’école anglaise North Halifax Grammar School (West Yorkshire), et les filles de l’école japonaise Friends Girls Junior and Senior High School, à Tokyo. La partie s’annonçait difficile, les Etats-Unis ayant remporté les trois précédentes finales et leur représentant sortant d’une compétition rassemblant quelques 830 équipes…

Cérémonie au Paris Air Lab.

Ce sont finalement les Anglais qui se sont imposés, parvenant à récupérer sans dommage les trois œufs crus embarqués à bord de leur minifusée lancée depuis le tarmac du Bourget, au milieu du programme officiel des démonstrations en vol. Le défi consiste à atteindre le plus précisément possible 253 m d’altitude, tout en respectant un temps de vol de 40 à 45 secondes.

Les Français se sont hissé pour leur part à la troisième place, entre… les Américains et les Japonaises.

« Nous sommes un peu déçus, déclare l’un d’eux, car un de nos parachutes ne s'est pas déployé et a fini en torche. » Un autre de regretter : « Nous aurions dû mieux soigner la protection des œufs... ». Mais tous répètent leur joie d’avoir pu participer au concours, jusqu’à sa phase finale, et leur envie de revenir l’an prochain (au Salon de Farnborough), pour décrocher le haut du podium… comme en 2012 et 2014.

La remise des prix s’est déroulée sur le Paris Air Lab, en présence de la première Française de l’espace, Claudie Haigneré, et de l’astronaute américain Al Worden (mission Apollo 15).