Bourget 2019 : Un partenariat entre Northrop Grumman et Raytheon pour un projet de missile hypersonique

Raytheon et Northrop Grumman on signé un accord pour permettre le développement, la production et l'intégration d'un booster à statoréacteur conçu par Northrop Grumman sur un projet de missile aérobie hypersonique développé par Raytheon.

Raytheon développe ce concept de missile hypersonique dans le cadre d'un programme de la Darpa et l'US Air Force baptisé HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) bénéficiant d'un budget de 200M€.

Selon les deux industriels l'objectif est de combiner le savoir faire de Raytheon en matière de missiles tactiques avec l'expérience de Northrop Grumann dans le domaine des statoréacteurs.

Les principales puissance militaires mondiales tel que la Chine, la Russie et les États-Unis travaillent au développement d'armes hypersoniques (Vitesse supérieures à mach 5). Deux catégories principales d'armes sont envisagées. Les missiles de croisière aérobie évoluant dans l'atmosphère et les planeurs hypersoniques. Ces derniers sont propulsés vers l'espace par une fusée puis terminent leur trajectoire par une phase non propulsée en s'appuyant sur la vitesse accumulée lors de leur vol en dehors de l'atmosphère.

La France a déjà annoncé son ambition de développer un missile de croisière hypersonique pour remplacer l'ASMPA. Un programme de démonstrateur de planeur hypersonique a également été lancé.