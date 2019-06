Bourget 2019 : un consortium allemand pour le SCAF

Le 19 juin, à l'occasion de la 53ème édition du salon du Bourget, plusieurs entreprises allemandes ont annoncé leur association à travers l'établissement d'un consortium dans le cadre du programme SCAF. Ce sont ainsi les sociétés Hensoldt, Diehl Defence, ESG et Rohde & Schwarz qui coopèreront au sein du consortium FCMS (Future Combat Mission System Consortium). Il s'agit ainsi d' « une union ayant pour objectif d'assumer la responsabilité liée à la thématique complexe de l'utilisation en réseau des capteurs et des effecteurs au sein du réseau SCAF », rapportent les parties prenantes. L'ambition est par ailleurs de faire émerger de nouveaux savoir-faire et technologies au sein de l'industrie allemande et ainsi de pouvoir intégrer de nouvelles solutions dans les technologies employées par les forces aériennes européennes.

Hensoldt s'est félicité de cette association d'acteurs industriels allemands. Celia Pelaz, responsable de la division Spectrum Dominance & Airborne Solutions a ainsi déclaré : « Nous avons la conviction que l'union au sein de ce consortium des compétences individuelles d'excellence dans le domaine des capteurs et des effecteurs, de la communication et des systèmes de mission apportera une précieuse contribution en vue de satisfaire les besoins opérationnels correspondants des acteurs militaires dans le cadre du programme SCAF ».