Bourget 2019 : Thales présente le Spy'Ranger 550

Mardi 18 juin, dans le cadre de la 53ème édition du salon du Bourget, Thales a présenté son nouveau drone Spy'Ranger 550. Dernier venu dans la gamme Spy'Ranger, ce mini-drone tactique dispose d'une autonomie de cinq heures et d'une portée de 50 kilomètres. Pouvant être mis en œuvre en une vingtaine de minutes et lancé à partir d'une catapulte, le Spy'Ranger 550 répond aux besoins de surveillance et de renseignement des forces armées. Il pourra ainsi être employé pour « éclairer la progression d'un groupement tactique interarmes, appuyer une reconnaissance offensive ou une réduction de résistance isolée, caractériser une menace, assurer la surveillance persistante d'une zone d'intérêt, et la surveillance des frontières ou des infrastructures critiques linéaires », rapporte Thales. Afin de garantir la discrétion de la mission, le Spy'Ranger 550 est doté d'une motorisation électrique.

Au niveau des capteurs, le nouveau drone de Thales est équipé d'une boule optronique comprenant « une voie jour / proche infrarouge et une voie infrarouge hautes définitions » ajoute l'industriel. Pour le Spy'Ranger, Thales avait fait confiance au savoir-faire de Merio. L'exploitation des données collectées est par ailleurs facilitée par l'intégration d'une intelligence artificielle embarquée, afin de fournir aux forces armées les informations les plus pertinentes.

Le Spy'Ranger 550 vient compléter la gamme Spy Ranger, dont le premier modèle a été acquis par l'armée française. 210 mini-drones ont ainsi été commandés. Le Spy Ranger dispose de son côté de 2h30 d'autonomie et d'une portée pouvant atteindre les 30 km.