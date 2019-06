Bourget 2019 : Safran met en place un partenariat européen pour l'Euroflir 610

A l'occasion du salon du Bourget, Safran a officialisé la signature avec l'industriel allemand Hensoldt et l'industriel espagnol Mades pour développer l'Euroflir 610. Un système que les industriels proposent pour le programme de drone Male européen (European MALE RPAS).

L'Euroflir 610 est une boule optronique dérivée de l'Euroflir 410, déjà intégrée sur les drones tactiques Patroller. Les profils de vol d'un drone MALE nécessitant des performances plus élevées et la capacité d'emport du véhicule permettant d'emporter un système plus lourd ont conduit Safran a imaginé l'Euroflir 610. Le système s'appuiera sur l'architecture et certains sous-système de l'Euroflir 410 mais mettra en œuvre des optiques plus grandes et donc plus performante. Safran estime qu'en s'appuyant sur un système déjà opérationnel, les risques du programme seront limités.

Le programme d'Eurodrone a été confié à Airbus, Dassault Aviation et Leonardo. Le partenariat avec Hensoldt et Mades permet à Safran de présenter également une offre européenne, par ailleurs souveraine. Hensoldt dispose d'une solide expérience dans le domaine des systèmes électroniques de défense et Mades est un fournisseur historique de Safran en matière de cartes électroniques.