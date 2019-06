Bourget 2019 : SABCA et Borsight s’associent pour un contrat de maintenance de F-16 de l’USAF

SABCA et la société américaine Borsight Inc, ont signé au Bourget un accord en vue de répondre à l’appel d’offres de services de maintenance et de réparation des F-16 de l’USAF à Ogden (Utah, USA). Un contrat évalué à quelques 900 millions de dollars et pour lequel les deux partenaires semblent désormais idéalement positionnés. Les deux sociétés sont en effet des acteurs majeurs du marché du maintien en conditions opérationnelles des flottes aéronautiques de Défense et leurs forces combinées devraient leur permettre d’offrir une solution compétitive à l’USAF.

« La force de cette collaboration entre nos deux sociétés réside dans la complémentarité de leurs domaines d'expertise respectifs, a déclaré Thibauld Jongen, CEO de SABCA. Borsight dispose de l'infrastructure nécessaire et disponible, de l'expertise en avionique, et est parfaitement situé, à proximité du client. SABCA Group a plus de 40 ans d'expérience dans la maintenance, la réparation et la mise à niveau de l'avion F-16 pour les forces aériennes européennes et américaines ».

Un enthousiasme partagé par Brad Bullard, CEO de Borsight. « Basé à l'aéroport d'Ogden-Hinckley dans l'Utah, et entrepreneur éprouvé de l'USAF et de l'OTAN, Borsight Inc. a acquis une vaste expérience dans le développement et l'intégration des techniques et équipements aéronautiques modernes sur les plateformes militaires, notamment les F-16, C-17, A-10, HH-60, KC-135, RC-26 et C-130 H/J. L'expertise du Groupe SABCA, acquise sur plus de 1500 F-16, nous permet de proposer une offre équilibrée, forte et compétitive, avec un service optimal pour le client ».

Les deux parties aspirent à une collaboration à long terme et exploreront également de nouvelles opportunités commerciales. Après une récente expansion de sa présence en Afrique du Nord (Maroc), cette nouvelle coopération conduisant à une présence de SABCA aux Etats-Unis s'inscrit dans une stratégie d'expansion plus large axée sur la gestion de flotte et du cycle de vie.