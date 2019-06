Bourget 2019: Rafaut signe un partenariat avec Autoflug

Dans le cadre du salon du Bourget, le fournisseur d’équipements français Rafaut a signé, ce mardi 18 juin, un partenariat avec le constructeur allemand Autoflug. Cet accord s'inscrit directement dans le partenariat franco-allemand du SCAF officialisé par le Président de la République, Emmanuel Macron.

Le groupe français Rafaut emploi actuellement 400 personnes avec 100 M $. Pour l'année 2020, le groupe a un objectif de 200 M $ hors croissance externe. Avec ce partenariat, Rafaut s'internationalise et cherche à devenir un référent équipementier à l'ensemble européenne. Le groupe qui affichait jusqu'à une image très franco-française, change de stratégie et accélère son développement en s'inscrivant directement dans le partenariat du SCAF (Système de Combat Aérien du Futur). Rafaut tente de gagner une taille crédible pour devenir un équipementier de rang militaire et premier ministre civil d’Airbus.

Le Président du Rafaut, Bruno Berthet et le directeur allemand d'Autoflug, Martin Kroell, ont réaffirmé ce matin l'importance de ce partenariat qui renforce les activités de chacun et leur collaboration à l'échelle européenne et mondiale.

Pour réaliser cette croissance, Rafaut fait appel à son actionnaire de référence HLD qui lui donne les moyens financiers de s'accroître dans de bonnes conditions.

Enfin, toujours dans cette problématique de développement, Rafaut ouvre une nouvelle usine de civil et défense entièrement 4.0 à Valenciennes en octobre 2019.