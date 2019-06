Bourget 2019 : Premier vol de qualification du drone SDT

Ce premier vol marque le début de la phase de qualification industrielle par la Direction Générale de l'Armement du Système de Drone Tactique (SDT) Patroller de Safran.

Le Patroller a été choisi pour équiper l'armée de Terre en remplacement du SDTI (Système de Drones Tactiques Intermédiaire). Le Patroller embarque une charge utile multi capteurs de 250 kg comprenant un capteur optronique, un radar et un système de guerre électronique. Le premier système SDT comprenant deux stations sol et cinq vecteurs doit être livré d'ici la fin de l'année 2019.

Selon Safran, le Patroller a déjà réalisé plus de 220 vols afin de valider les capacités du système : "décollage et atterrissage automatique, conduite de mission, exploitation simultanée et en temps réel de ses capteurs, qualité de ses charges optronique et radar, discrétion sonore, endurance, facilité de mise en œuvre et disponibilité".