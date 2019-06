Bourget 2019 : Les Falcon arrivent en force dans les armées françaises

Pour les armées françaises, Dassault Aviation n'est pas uniquement le fournisseur du Rafale. Plusieurs version des jet d'affaire Falcon sont déjà employés actuellement pour le transport ou pour la surveillance maritime. Et de nouveaux Falcon rejoindront, dans les années à venir, les rangs de l'armée de l'Air et de la Marine Nationale.

A l'occasion de sa visite du Salon du Bourget 2019, Florence Parly ministre des armées a confirmé que les avions de guerre électronique C-160 Transall Gabriel seront remplacés par trois Falcon 8X, trimoteurs capables de franchir 11 945 km (Le Falcon 7X avait aussi été cité comme possible choix). Ces avions embarqueront une charge utile de guerre électronique (CUGE) développée par Thales. Florence Parly a évoqué : "un nouveau capteur développé durant près de 10 ans par Thales". Plus rapides et plus manoeuvrants que les Transall ces appareils pourront effectuer de nouveaux profils de missions.

La Marine Nationale exploitera aussi de nouveaux Falcon. Sept Falcon 2000 LXS (dans un premier temps précise Florence Parly), seront acquis. Ils seront baptisés Albatros. Ils remplaceront les Falcon 50 et Gardian actuellement employés.

Sur le stand de Dassault on peut également noter la présence, pour la première fois d'une maquette du Falcon 8X dans une version dédié à la surveillance maritime avec un radar intégré sous le ventre et un flir. Cet appareil pourra-t-il être adapté à la patrouille maritime et proposé à la France et l'Allemagne dans le cadre du programme MAWS pour le remplacement des P-8 et ATL2 ?