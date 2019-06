Bourget 2019 : Lacroix va livrer un premier lot de leurres pour l'A400M

C'est une conséquence logique de la montée en puissance des capacités tactiques de l'A400M. Les Atlas de l'armée de l'Air pourront prochainement mettre en œuvre leur système d'autoprotection comprenant des leurres spécialement conçus pour l'appareil par le groupe français Lacroix.

DILA (Développement et Industrialisation des Leurres de l'A400M), c'est le nom du programme qui a conduit au développement ces leurres infrarouge conçu principalement pour protéger l'avion de transport contre les menaces représentées par les systèmes de missiles sol-air portatifs à guidage infrarouge modernes.

De 2007 à 2013, Lacroix a d'abord travaillé sur une série de programmes d'études amont (PEA) de la DGA (Direction Générale de l'Armement) pour préparer le programme. L'enjeu était de créer des leurres adaptés à la fois à la vitesse, à l'environnement vibratoire et à la signature infrarouge de l'A400M. Lacroix à réalisé une série d'essais au sol grâce notamment à un système de rail grande vitesse permettant de tirer les leurres en mouvement. De nombreux essais environnementaux ont été réalisés afin de soumettre les leurres à des vibrations et des chaleurs équivalant à celles qui seront rencontrées à bord de l'avion. Lacroix a aussi crée un atelier spécifique pour l'industrialisation de ces leurres. L'automatisation de la chaine a permis, selon l'industriel, d'augmenter la cadence de production, de réduire les coûts et d'améliorer le contrôle de qualité.

Les premiers essais en vol ont eu lieu en 2016 sur un A400M de l'armée de l'Air. Les vols se sont ensuite succedés afin d'ouvrir le domaine de vol et d'évaluer les performances du système. Les leurres ont depuis été qualifiés et la production en série a débuté en 2019. Le premier lot de leurres sera livré en juillet 2019.

Les A400M de l'armée de l'Air peuvent emporter 720 ou 360 cartouches mis en œuvre par 24 lance leurres, conçus par MBDA, repartis sur différents points de l'avion et permettant de tirer les leurres dans différentes directions. Les lance-leurres fonctionnent avec le système d'autoprotection comprenant aussi des détecteurs de départ missiles.

Le ministère des armées a annoncé l'arrivée, le 26 avril 2019, du 15e avion de transport Airbus A400M Atlas de l'armée de l'Air sur la base aérienne d'Orléans-Bricy. Il s'agit du premier A400M livré directement au nouveau standard tactique. Les appareils livrés précédemment seront progressivement revalorisés pour être portés au nouveau standard.