Bourget 2019 : La vision du futur de MBDA

En Europe continentale, comme au Royaume-Uni, les travaux de préparation de systèmes de combat aérien futurs avancent. Ceux ci mettront en réseau des avions de combat, des avions de mission, des moyens satellitaires, des drones et "remote carriers" mais aussi de l'armement. MBDA, spécialiste européen des missiles veut participer à ces développements et profite du salon du Bourget pour présenter des concepts innovants.

MBDA a imaginé deux concepts de missiles de croisière qui pourraient être opérationnels à l'horizon 2030 et pourraient donc être appliqués au programme FMAN/FMC (Futur missile de croisière et missile anti navires franco-britannique). Ces missiles bénéficieront de capacités de pénétration accrues par rapport aux systèmes actuels. Cette famille comprend deux concepts. D'une part un missile polyvalent supersonique et d'autre part un missile subsonique furtif.

Le missile supersonique (Vitesse supérieure à mach 1) a été imaginé pour frapper principalement trois types de cibles : les centres de contrôle des systèmes de défense aérienne, les navires et les cibles aériennes de haute valeur tel que les ravitailleurs en vol et les avions de conduite et de commandement. Pour ces missions il sera nécessaire d'aller vite et d'être manoeuvrant. Le missile subsonique furtif a été pensé pour réaliser des frappes dans la profondeur. Il bénéficiera d'une grande endurance et emportera une charge militaire conséquente. Il pourra frapper notamment des cibles durcies. Les deux missiles auront un format comparable à celui du SCALP, soit environ cinq mètres de long pour une masse d'environ une tonne. Le missile pourra être emporté par un avion ou tiré depuis un navire. Le guidage ne dépendra pas du GPS et les missiles bénéficieront de portées de plusieurs centaines de kilomètres.