Bourget 2019 : EMS présent pour la première fois au Salon du Bourget

Basée à Franqueville-Saint-Pierre en Seine-Maritime, EMS (Espace, Marquage et Sérigraphie) est présent sur le salon du Bourget pour la première fois depuis sa création en 1999. Rachetée depuis trois ans par Jérôme de Goué, l’entreprise est représentée sur le salon pour augmenter sa visibilité et rencontrer de nouveaux clients. Elle doit sa présence au Bourget à l'NAE (Normandie AeroSpace).

EMS est un fabricant français de boîtiers et faces avant, spécialisé, entre autre dans l’aéronautique civile et militaire, qui représente 25% de son chiffre d’affaires, et les télécommunications, 35%. Il offre une solution globale, de la conception à l’usinage, présentant en fin de fabrication, un produit quasiment complet où ne manque plus que la partie électronique à rajouter.

L’atelier d'EMS est composé de plusieurs bureaux d’études consacrés à l’impression et l’usinage, des opérateurs d’impression numérique et sérigraphique, des commerciaux et des assistants de production. Avec environ 1 M$ de chiffre d’affaires, EMS compte quinze employés et trois apprentis alternants sur son site.

Par ailleurs, l'EMS vient de recevoir la certification ISO 9001 qui participe à sa croissance externe et à son éventuel passage du rang de TPE à celui de PME.