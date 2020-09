Bolloré Logistics livre du satellite Airbus en An-124

De l'Antonov An-124 pour Bolloré Logistics

Bolloré Logistics s'est associé à Antonov Airlines pour livrer le tout dernier satellite d'Airbus Defence and Space, ANASIS-II, aux États-Unis. Il a été transporté depuis l’usine d’Airbus à Toulouse, en France, par l’un des sept Antonov-124-100 de la compagnie aérienne ukrainienne spécialisée dans le fret hors normes, indique le logisticien qui est un spécialiste du secteur pour le compte de la filière aérospatiale et de défense. L’appareil s’est posé sur la base spatiale de Cape Canaveral en Floride où les équipes de SpaceX ont pris le relais pour la phase de lancement.

Un conteneur satellite de 18 tonnes

Le conteneur satellite utilisé pour livrer ANASIS-II mesurait 11 mètres de long et pesait 18 tonnes pour une charge totale de 36 tonnes. L'opération a également permis à Bolloré et Antonov Airlines de tester un nouveau prototype de rampe de chargement léger et à profil bas spécialement conçu et fabriqué par la société Antonov pour transporter les conteneurs satellites les plus volumineux.