Boeing nomme Alvin Liu en tant que président en Chine

PEKIN, le 16 août 2023 - La société Boeing a annoncé la nomination d'Alvin Liu en tant que président de Boeing China, à compter du 1er septembre. Liu occupait le poste de président par intérim depuis le 10 juillet, à la suite de l'annonce du départ à la retraite de Sherry Carbary, son prédécesseur, plus tard cette année, mettant fin à une carrière distinguée de 34 ans chez Boeing. Dans ce nouveau rôle, Liu sera responsable du développement et de la mise en œuvre des stratégies de croissance et de partenariat de Boeing sur lun des plus grands marchés commerciaux de la société. Il sera basé à Pékin et rendra compte au Dr Brendan Nelson AO, président de Boeing Global. "La Chine continue d'être d'une importance capitale pour The Boeing Company et nous avons beaucoup de chance d'avoir Alvin à la tête de nos efforts ici et de développer notre partenariat avec nos clients chinois et autres parties prenantes", a déclaré le Dr Nelson. Alvin a une compréhension unique et une grande appréciation de ce marché grâce à plus de 20 ans d'expérience en tant que cadre supérieur ici. Avant sa nomination en tant que président de Boeing China, Liu a dirigé l'équipe des opérations gouvernementales de l'entreprise en Chine, où il a supervisé les relations avec les responsables et les partenaires clés, ainsi que les programmes d'éducation et de sensibilisation communautaire, dans tout le pays. "Je suis honoré et excité par cette opportunité d'élargir l'incroyable fondation de succès et de partenariat que Boeing a construite en Chine depuis plus de 50 ans", a déclaré Liu. Près de 8 500 nouveaux avions et 550 milliards de dollars de services commerciaux seront nécessaires au cours des 20 prochaines années en Chine et je m'engage à m'assurer que notre équipe est prête à soutenir nos clients et à répondre à cette demande. Originaire de la province du Liaoning, Liu apporte plus de deux décennies d'expérience de leadership en Chine à ce poste, notamment en tant que vice-président des opérations en Chine de Ford, vice-président et avocat général du groupe International Market de Ford, ainsi que des responsabilités de direction chez Chrysler et DaimlerChrysler AG. La société Boeing célèbre le 50e anniversaire de l'introduction des avions Boeing en Chine, qui a eu lieu après la visite historique du président Richard Nixon en Chine. Aujourd'hui, les avions Boeing sont un pilier des voyages aériens commerciaux et du système cargo de la Chine. Le secteur aérospatial du pays joue un rôle dans chaque modèle davion commercial actuel de Boeing - le 737, le 767, le 777 et le 787 Dreamliner. Les activités de Boeing en Chine contribuent chaque année à plus de 1,5 milliard de dollars de soutien direct à léconomie chinoise, y compris les achats auprès de sa base dapprovisionnement étendue, les revenus des coentreprises, les opérations, la formation, et les investissements en recherche et développement.