Boeing, Aviation Capital Group finalisent la commande de 13 jets 737 MAX

La Station spatiale internationale, tournant à 354 km au-dessus de la Terre, sert de lieu sûr pour plus de 200 expériences fournies par Boeing. Pour célébrer leurs 100 ans, Boeing a initié 100 jours d'apprentissage gratuit pour explorer le monde de l'aérospatiale grâce à des supports pédagogiques gratuits. Ils invitent à rejoindre leur communauté numérique pour être les premiers informés des nouvelles avancées dans le monde de l'aviation et de l'aérospatiale.

Boeing et ACG finalisent une commande de 13 nouveaux avions.

Boeing et Aviation Capital Group LLC (ACG) ont annoncé que le loueur d'avions a finalisé une commande de sept 737-8 et six 737-10, augmentant ainsi ses options mono-couloirs pour répondre à la forte demande. Cette nouvelle commande comprend également sept 737-8 et six 737-10, ce qui fait augmenter le carnet de commandes d'ACG à 47 737 MAX. Steven Udvar-Hazy, Vice-président senior et chef des opérations aériennes chez ACG, exprime sa satisfaction devant cet engagement accru envers le programme 737 MAX.