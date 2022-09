Boeing 787 et Airbus A380 : lequel est le meilleur ?

L’Airbus A380 est devenu l’avion phare de la compagnie Emirates mais n'a pas réussi à s'imposer auprès des autres. Le Boeing 787, quant à lui, bien qu'il ne soit pas aussi accrocheur que l'A380, a trouvé sa place dans la flotte moderne de nombreuses compagnies aériennes. Plus de 50 compagnies aériennes utilisent ce biréacteur très efficace, le plus grand opérateur actuel étant la compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA). United Airlines, Japan Airlines et American Airlines disposent également de flottes importantes. Le Boeing 787 comptabilise plus de 500 unités délivrées aux clients, et de nouvelles commandes continue d’arriver. En revanche, le A380 n’est plus et, bien qu'il s'agisse d'un appareil relativement jeune, certains opérateurs ont déjà commencé à le retirer du marché.

Variante de A380 et du 787

Le constructeur européen n’a pas proposé de variante à son Airbus A380 à double étage et quadriréacteur : il s’agit de A380-800. En février 2019, Airbus a décidé d’annuler le programme A380 par manque de succès commercial. Le constructeur américain a quant à lui proposé 3 variantes de son biréacteur Boeing 787 « Dreamliner ». Les principales différences entre chacun d'entre eux sont des facteurs tels que la longueur, la portée et la capacité de charge utile.

Spécifications comparées entre le A380 et le 787

Il est clair que le A380 peut accueillir beaucoup plus de passagers que le Boeing 787, avec une capacité de 525 passagers une configuration standard à trois classes contre 323 passagers dans trois classes pour le Boeing 787. On aurait pu penser que la taille de l'A380 allait nuire à son rayon d'action. Or, on constate qu'en réalité, il dépasse le 787-10 dans ce domaine d'environ 2 000 km/1 100 NM. A titre de comparaison, les autres variantes du 787 ont les portées opérationnelles suivantes :

787-8 : 14 530 km / 7 850 NM

787-9 : 15 400 km / 8 300 NM

Le A380 est considéré comme l’avion l’un des meilleurs rapports "consommation de carburant par siège" dans le ciel actuel. Il est compréhensible que le coût par passager individuel soit relativement faible. Mais pour obtenir cette faible consommation de carburant par siège, il faut que tous les sièges soient occupés. C'est en soi un défi. Les quatre moteurs montés sur les ailes et le poids de l'avion en font toujours l'un des avions les plus gourmands en termes de consommation de carburant. Certaines compagnies aériennes ont décidé d'abandonner progressivement cet avion au profit du Dreamliner.

Quel est le meilleur ?

Airbus a conçu l'A380 pour les vols long-courriers de grande capacité de type hub-to-hub. Comme il s'agit d'un marché de plus en plus restreint dans l'industrie aérienne actuelle, l'A380 devient de plus en plus obsolète. Bien que nous ayons assisté à un renouveau du type depuis 2020, il n'atteindra plus jamais les sommets qu'il avait atteints avant la pandémie.

De son côté, Boeing a conçu la série 787 pour des liaisons plus personnalisées et plus directes, loin des hubs. Il est toutefois essentiel de noter que le Dreamliner a également été conçu en tenant compte de facteurs environnementaux modernes, tels que le rendement énergétique. Cela se voit lorsque l'on compare les chiffres finaux entre les deux appareils.