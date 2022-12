Boeing 777X : reprise des essais en vol

Selon FlightGlobal, le 17, 19 et 21 décembre 2022 un Boeing 777X immatriculé N779XW a opéré 3 vols d'essai entre le Boeing Field (BFI) à Seattle et les aéroports de Moses Lake et Spokane. Ces vols d'essai permettent de tester les réparations apportées aux moteurs GE9X qui avaient immobilisé les 777X depuis le début du mois de décembre 2022.

Boeing a déclaré à FlightGlobal avoir « repris les essais en suivant notre processus de sécurité complet et les mesures d’atténuation appropriées, pendant que nos fournisseurs et nos équipes techniques poursuivent leur travail. Nous soutenons GE Aerospace alors qu’ils continuent d’évaluer un récent problème de moteur GE GE9X ». À l'heure actuelle, les trois autres Boeing 777X d'essai n'ont pas repris les vols.

Problèmes de moteur : déclenchement du capteur de température

Fin novembre 2022 , Tim Clark, PDG d'Emirates, a révélé que les essais en vol du 777-9 avaient été interrompus en raison de problèmes de moteur, une information confirmée ultérieurement par General Electric (GE). Depuis, GE a expliqué en détail ce qui n'allait pas avec l'un des moteurs, en disant: "Nous avons fait une constatation lors d'une inspection endoscopique d'un moteur d'essai en vol et avons décidé avec Boeing de déposer le moteur et de l'envoyer à notre installation d'essai de Peebles, dans l'Ohio, pour des essais techniques. Au cours de ces essais, une alerte de température a été observée et l'opérateur a arrêté le moteur normalement."

GE a signalé que le problème s'est produit sur l'un de ses moteurs les plus anciens, avec 2 600 cycles de vol et plus de 1 700 heures de fonctionnement. Bien que le problème n'ait pas encore été résolu, des progrès ont été réalisés pour permettre la reprise des vols de test.

Retards de livraison des Boeing 777X

Le Boeing 777X ne devrait pas faire son apparition avant au mieux le premier trimestre 2025, par son meilleur clients Emirates Airlines. Le PDG d'Emirates Tim Clark est impacté à propos des retards du Boeing 777X, qui oblige la compagnie à conserver des Boeing 777 et des Airbus A380 vieillissants dans sa flotte au-delà du remplacement prévu. Quant à la compagnie aérienne British Airways, elle ne devrait pas recevoir les nouveaux Boeing 777X avant 2026.