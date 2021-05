Boeing 777X : Emirates multiplie les mises en garde

Aucune info depuis le premier vol du Boeing 777-9 d'essai

Ce n'est pas la première fois que Sir Tim Clark, président d'Emirates, fait publiquement part de ses inquiétudes sur le déroulement et le calendrier du programme Boeing 777X qui doit se décliner en deux versions : 777-8 et 777-9. Un programme critique pour la compagnie aérienne qui en avait commandé 150 exemplaires dans les deux versions lors de l'édition 2013 du Dubai Airshow, avant de transformer une partie de la commande initiale pour des Boeing 787-10. Au mois de février dernier, Sir Tim Clark avait indiqué qu'il "y avait peu de chances que le Boeing 777X soit livré avant le premier trimestre 2024". Cette fois, le président d'Emirates souligne qu'il n'a "reçu aucune information de la part de General Electric sur les performances moteurs depuis le premier vol" du premier Boeing 777-9 d'essai qui s'est déroulé le 25 janvier 2020.

Refus de prendre livraison

Sir Tim Clark n'exclut pas que Emirates "refuse de prendre livraison" de ses Boeing 777-9 si les appareils "ne satisfont pas à 100 % aux performances indiquées dans les engagements contractuels" pris par l'avionneur. Le président de la compagnie aérienne estime avoir été "échaudé" entre ce qui avait été annoncé par Boeing sur les 787 et les 737 MAX et les réalités de l'exploitation. Et de conseiller Boeing "d'achever complètement le programme d'essais et la certification du 777X avant de commencer à produire les appareils destinés aux clients".