Boeing 777-9 : on en sait un peu plus sur ceux d'Ethiopian Airlines

Boeing 777-9 : Ethiopian Airlines mettra 383 passagers en classe Economie

Les choses commencent à se préciser pour les Boeing 777-9 d'Ethiopian Airlines. Au détour d'un protocole d'accord signé avec Safran Seats, filiale du groupe Safran, lors du salon Aircraft Interiors, qui se déroule à Hambourg, on apprend que la compagnie réceptionnera son premier exemplaire d'une commande de huit Boeing 777-9 fermes à partir de la mi-2027. On apprend aussi que la classe Economie comptera 383 passagers qui pourront s'assoir dans du Z400.

Vers un aménagement bi-classe pour plus de 410 passagers

Safran Seats équipe déjà les Airbus A350 d'Ethiopian Airlines et cette dernière a toujours fait le choix d'un aménagement bi-classe pour ses A350-900 (30 + 313 = 343) et A350-1000 (46 + 349 = 395). Les Boeing 777-9 prendront donc au total plus de 410 passagers en incluant la classe Affaires qui reste donc à définir officiellement. Avec au final une gamme de capacité permettant de s'adapter à la demande (343, 395, + 410).

Des Boeing 777-8 Fret encore à confirmer ?

La compagnie aérienne avait signé en mars 2022 un protocole d'accord portant sur cinq Boeing 777X dans sa version cargo, le 777-8 Fret. Ces appareils n'apparaissent pas sur le site de Boeing à la rubrique "unfilled orders". A moins qu'ils ne soient placés parmi les 32 appareils dont les clients ne sont pas précisés.