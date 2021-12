Boeing 767 Fret : UPS en commande 19 de plus

Boeing 767-300F : désormais 64 exemplaires à livrer

Le carnet de commandes du Boeing 767-300F, qui comptait encore 45 exemplaires à livrer à fin novembre, vient de s'enrichir de 19 nouvelles unités avec la commande passée par l'intégrateur UPS ce mardi 21 décembre. Désormais, 64 Boeing 767-300F à livrer dont plus de 40 pour un autre intégrateur ou "géant du fret express", FedEx. UPS réceptionnera ses 19 exemplaire entre 2023 et 2025. Largement dans les temps avant la date fatidique de 2028 qui met fin à la production des avions qui ne satisfont pas aux nouvelles normes de réductions des émissions de CO2 adoptées par l'OACI en 2016.

Plus de 100 avions cargos Boeing vendus depuis 2020

Avec cette nouvelle commande, Boeing aura vendu 103 gros-porteurs cargos depuis le début de 2020, soit depuis le début de la pandémie. En situation de monopole sur le segment du fret aérien, Boeing profite à plein de l'explosion du fret aérien dynamisé par le commerce en ligne dont la croissance a été accélérée par la pandémie.

Pas avant 2025 pour l'Airbus A350F

Après une première tentative avec l'Airbus A330-200F, Airbus repart à l'attaque du marché du fret avec l'Airbus A350F qui compte désormais 22 ventes et quatre clients : un loueur (Air Lease Corp.), deux compagnies aériennes (Singapore Airlines et Air France-KLM) ainsi qu'un petit nouveau dans le fret aérien, CMA CGM. L'A350F vise un autre créneau que celui occupé par le 767-300F, la cible étant le remplacement des Boeing 747-400F et 777F.