Boeing 737 MAX : SpiceJet va le remettre en service

13 Boeing 737 MAX 8 dans un premier temps

SpiceJet avait réceptionné 13 Boeing 737 MAX 8 avant que l'appareil ne soit interdit de vols partout dans le monde suite à deux tragédies (Lion Air et Ethiopian Airlines) impliquant le moyen-courrier de Boeing. Des appareils acquis en pleine propriété selon le site de Boeing qui fait état d'un total de 142 commandes fermes en deux contrats (42 en octobre 2013 et 100 en décembre 2016) et de 129 Boeing 737 MAX restants à livrer. A moins que du "lease" ne se cache derrière ces contrats directs entre constructeur et compagnie aérienne.

Retour en vol pour la fin septembre 2021

C'est ce que semblent signifier ces accords réalisés entre SpiceJet et les loueurs Avolon et CDB Aviation qui ont commandé ferme de leur côté 95 et 80 Boeing 737 MAX respectivement. A moins qu'il ne s'agisse d'exemplaires à venir et dont le calendrier des livraisons a été chamboulé, d'abord par l'immobilisation de la famille de moyen-courriers, puis par l'éclatement de la pandémie de Covid-19. Le 26 août dernier, les autorités indiennes de l'aviation civile ont levé l'interdiction de vols commerciaux qui pesait sur l'appareil. En avril dernier, le retour du 737 MAX avait été autorisé dans le ciel indien mais uniquement pour le survol du pays. SpiceJet prévoit de remettre en service ses Boeing 737 MAX à la fin de ce mois.

Dans l'attente de la décision de la Chine

Si Singapour a également donné son feu vert au retour en exploitation du Boeing 737 MAX, le "gros morceau" reste la décision de la Chine qui ne l'a toujours pas prise bien qu'un appareil d'essai ait été spécialement envoyé dans ce pays pour y subir une batterie de tests par les autorités chinoises de l'aviation civile.