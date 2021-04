Boeing 737 MAX : SpiceJet trouve des financements

Financement de 50 des 142 Boeing 737 MAX

Alors que la reprise du transport aérien sur le marché intérieur indien se confirme au fil des semaines, la compagnie aérienne SpiceJet vient d'annoncer la signature d'un protocole d'accord avec le fonds d'investissements américain Avenue Capital pour le financement de 50 des 142 Boeing 737 MAX commandés avant la crise et après annulations. SpiceJet avait en effet initialement commandé 225 Boeing 737 MAX et déjà réceptionné 13 d'entre eux avant l'immobilisation du moyen-courrier suite aux accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines. Un financement qui se fera aussi par le biais d'opérations de cession-bail sur un nombre non précisé de 737 MAX.

L'arrivée des fonds de créances sur le marché du leasing avions

Dirigé par Marc Lasry, le fonds Avenue Capital s'est lancé dans le segment très porteur des fonds de créances (ou dettes/ndlr) avec la création d'une entité dédiée avec une première tranche visée de 600 M$. A fin janvier 2021, un tiers de cette somme avait été réalisée. La crise créée par la pandémie de covid-19 s'est en effet traduite par des amoncellements de dettes ou de créances qui cherchent désormais à se placer ou se recycler. Avec pour conséquence, l'arrivée de nouveaux acteurs dans le segment du financement avions, en concurrence avec les traditionnels acteurs du secteur. D'où le mouvement de consolidation en cours.

20 Boeing 737 MAX 10

Aux 142 Boeing 737 MAX commandés par SpiceJet, dont 20 Boeing 737 MAX 10 annoncés lors du Salon du Bourget 2017, s'ajoutent treize exemplaires loués auprès de Avolon, CDB Aviation et ICBC Leasing. Sur le site de Boeing, le nombre de 737 MAX encore à livrer à la compagnie aérienne est en effet de 129 unités au 2 avril 2021 sur les 142 commandés avec un calendrier de livraisons qui s'échelonne jusqu'en 2029.