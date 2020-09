Boeing 737 MAX : l'Europe pourrait mettre fin à l'interdiction de vol courant novembre

Boeing 737 MAX : "une issue est en vue"

Lors d'une conférence téléphonique avec les membres de l'Association des journalistes de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE), le directeur de l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA ou EASA en anglais) a indiqué qu'une "issue est en vue concernant le travail sur le Boeing 737 MAX". Et Patrick Ky d'avancer un possible calendrier : " pour la première fois, je pense que nous voyons la fin des travaux sur le Max et de quelle façon il pourrait être remis en service d'ici la fin de l'année. En ce qui nous concerne, nous tablons sur une levée de l'interdiction de vol courant novembre".

Retour en service pour le début 2021 ?

Pourrait alors suivre une reprise de l'exploitation commerciale d'ici la fin de cette année. Pour autant, "les autorisations nationales nécessaires pour que chaque compagnie aérienne puisse reprendre l'exploitation du Boeing 737 MAX pourraient prendre plus de temps", a souligné Patrick Ky. Ce qui induit que le retour en service commercial ne se ferait pas avant le début 2021 en Europe, en Asie-Pacifique ou au Moyen-Orient.

Etapes clés

Comme le rappelait récemment Boeing, "les autres autorités de réglementation de l’aviation civile seront informées de nos processus, mais il leur incombera de prendre leurs propres mesures pour assurer le retour en service du Boeing 737 MAX au sein des flottes de leurs compagnies respectives et autoriser l’exploitation de ces appareils dans leur espace aérien. La FAA veillera à ce que ses homologues internationaux puissent disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre dans les meilleurs délais une décision centrée sur la sûreté et la sécurité".