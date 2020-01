Boeing 737 MAX : la crainte d'une grande "braderie" des prix

Alors que Boeing cherche à lever 10 Md$ supplémentaires auprès des marchés financiers pour renflouer une trésorerie mise à mal par l'immobilisation et l'arrêt de la production du 737 MAX, les grandes sociétés de location-vente d'avions s'inquiètent des conséquences d'une "grande braderie" des prix de vente et de location sur la valeur résiduelle des Boeing 737 MAX. "Discipline et sang-froid sont absolument vitaux. Car, si les gens commencent à paniquer et louent ou vendent le Boeing 737 MAX à des prix cassés sur une longue période de temps alors il deviendra plus difficile de redonner de la valeur résiduelle à cet actif", souligne Aengus Kelly, président du loueur AerCap, lors de la conférence Airline Economics Aviation Finance qui se déroule à Berlin. AerCap détient 100 Boeing 737 MAX en portefeuille.

Steven Udvar-Hazy, président de Air Lease Corp. qui a 150 Boeing 737 MAX en portefeuille, se montre moins inquiet sur cette "braderie des prix", estimant que toute baisse ne sera que temporaire car le concurrent Airbus n'est pas en situation d'augmenter suffisamment sa production pour combler l'absence du 737 MAX sur les marchés et que le retour du 737 MAX se fera progressivement au rythme de 50 à 60 unités par mois, avions immobilisés et nouveaux exemplaires sortis de chaîne, inclus. Par contre, Steven Udvar-Hazy appelle Boeing à abandonner la marque "MAX" afin "d'éviter que cela ne nuise à la valeur de l'avion". "La marque MAX est désormais abîmée et il n'y a aucune raison de la conserver", ajoute-t-il.