Blast lance un appel à projets pour les startups ASD

Initiative inédite en France

Un consortium public-privé inédit en France vient de voir le jour autour de l’accélérateur aéronautique, spatial et de défense Starburst Aerospace, l’Onera, l’accélérateur de transfert de technologie Satt Paris-Saclay et l’Ecole Polytechnique : Blast (Boost and Leverage Aerospace and Defense Technologies – Dynamiser et exploiter les technologies aérospatiales et de défense).

Cofinancé par la BPI (Banque Publique d'Investissement), son objectif est d’aider et de soutenir vingt projets par an, émanant à la fois de chercheurs et de startups « deeptech » dans le domaine de l’aéronautique, du spatial et de la défense.

L’ambition est de dynamiser, d’exploiter les technologies aérospatiales et de défense, et de favoriser l’émergence d’une filière française avec de nouveaux acteurs entrepreneuriaux.

Blast s’intéressera en particulier aux technologies de rupture telles que l’aviation décarbonée, les moteurs électriques, hybrides et à hydrogène, la mobilité aérienne urbaine, l’Intelligence Artificielle, le New Space, etc.

Nomination d’une ingénieure Cnes

Depuis le 1er avril, le programme est dirigé au sein de Starburst par Christelle Astorg-Lepine, ingénieure aéronautique de l’Estaca et titulaire d’un DEA Conversion de l’Energie de l’Université Paris-VI (UPMC Sorbonne Universités).

Lors de ses 25 ans de carrière au Cnes, a occupé plusieurs postes stratégiques dans les domaines des lanceurs et du numérique.

Depuis février 2019, elle était la responsable du programme Connect by Cnes, par l’intermédiaire duquel l’agence met son expertise au service des entreprises, notamment les startups, pour développer des produits et services innovants utilisant les technologies et solutions spatiales.

Appel à candidatures

Les candidatures pour rejoindre la première cohorte de Blast sont ouvertes jusqu’au 3 mai prochain.

L’annonce des résultats est prévue le 15 juin, pour un démarrage effectif du programme au mois de septembre.

Pour en savoir plus et postuler au programme : www.blast-accelerator.com