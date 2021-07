Biocarburants: Safran Helicopter Engines les utilise sur ses bancs d'essais

Démarche biocarburants chez Safran Helicopter Engines

Safran Helicopter Engines vient faire fonctionner un moteur Arrano avec 38 % de carburant aérien durable (SAF) pour la première fois, lors d’un essai au banc à son usine de Bordes dans le sud- ouest de la France. Un carburant durable ou biocarburant fabriqué à partir d'huile de cuisson usagée. Cet essai est une première étape dans l’utilisation de SAF sur les bancs d’essais du motoriste. D’ici la fin de l’année, Safran Helicopter Engines envisage d’utiliser au moins 10 % de SAF sur l’ensemble de ses sites en France.

Essais en vol en juin dernier sur H145

Le mois dernier, un premier vol sur H145 de l'opérateur allemand ADAC Luftrettung et équipé de moteurs Arriel 2E avait été réalisé avec un mélange de 40 % de biocarburant et de kérosène JET-A1 conventionnel. Safran Helicopter Engines et ADAC se sont engagés à poursuivre l’évaluation de l’utilisation de biocarburant au quotidien, sur un H145 basé à Cologne. En parallèle, Safran Helicopter Engines envisage des réaliser des essais similaires avec d’autres opérateurs d’hélicoptères.

Objectif des 100% d'ici 2023

Tous les moteurs Safran sont certifiés pour fonctionner avec jusqu’à 50% de SAF. L’ambition de Safran Helicopter Engines est de rendre possible rendre possible l’utilisation de 100% de biocarburant d’ici 2023. En émettant moins de CO2 sur l’ensemble de leur cycle de vie, ces carburant pourraient permettre de réduire jusqu’à 80 % les émissions de CO2. Une démarche à laquelle participent les motoristes et les avionneurs. Reste maintenant à la filière énergétique à produire ses biocarburants en volumes suffisants.