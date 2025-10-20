Bilan des lancements orbitaux de septembre 2025
Bilan des lancements orbitaux de septembre 2025
© Ministère de la Défense israélien
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 20 octobre 2025 à 08:00

478 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Bilan des lancements orbitaux de septembre 2025

Du jamais vu : 31 tentatives de lancements orbitaux ont été enregistrées à travers le monde le mois dernier (30 succès). Comme d’habitude et de très loin, ce sont le Falcon 9 de SpaceX et les lanceurs chinois qui ont caracolé en tête – avec un record d’activité chinois.

Les mêmes et on recommence

En moins de 28 jours, entre le 2 septembre en soirée et le 29 septembre en matinée, cinq puissances spatiales nous ont offert un spectacle aussi impressionnant qu’inédit : 30 missions orbitales et probablement un échec en vol. Nous allions dès lors titrer ce bilan mensuel « Etourdissant », avant de nous

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Pleins feux sur l’amas stellaire Pismis 24
Espace

Pleins feux sur l’amas stellaire Pismis 24

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 4 septembre, la Nasa a diffusé une nouvelle image spectaculaire de son télescope spatial James Webb.

Embraer et le groupe Mahindra forment une alliance stratégique pour introduire le C-390 Millennium en Inde
Industrie

Embraer et le groupe Mahindra forment une alliance stratégique pour introduire le C-390 Millennium en Inde

Embraer Defense & Security et le groupe Mahindra o ...

Budget 2026 : des moyens pour la 3D française
Défense

Budget 2026 : des moyens pour la 3D française

Le projet de budget 2026 va permettre de commander et livrer des équipements de première nécessité et de cohérence opérationnelle.

Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux
20/10/2025 08:00
478 mots

Espace

Bilan des lancements orbitaux de septembre 2025

Du jamais vu : 31 tentatives de lancements orbitaux ont été enregistrées à travers le monde le mois dernier (30 succès). Comme d’habitude et de très loin, ce sont le Falcon 9 de SpaceX et les lanceurs chinois qui ont caracolé en tête – avec un record d’activité chinois.

Bilan des lancements orbitaux de septembre 2025
Bilan des lancements orbitaux de septembre 2025

Les mêmes et on recommence

En moins de 28 jours, entre le 2 septembre en soirée et le 29 septembre en matinée, cinq puissances spatiales nous ont offert un spectacle aussi impressionnant qu’inédit : 30 missions orbitales et probablement un échec en vol. Nous allions dès lors titrer ce bilan mensuel « Etourdissant », avant de nous rendre compte que nous avions déjà utilisé cet adjectif en

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Pleins feux sur l’amas stellaire Pismis 24
Espace

Pleins feux sur l’amas stellaire Pismis 24
Embraer et le groupe Mahindra forment une alliance stratégique pour introduire le C-390 Millennium en Inde
Industrie

Embraer et le groupe Mahindra forment une alliance stratégique pour introduire le C-390 Millennium en Inde
Budget 2026 : des moyens pour la 3D française
Défense

Budget 2026 : des moyens pour la 3D française