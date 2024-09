Bilan de la protection aérienne des Jeux paralympiques : des interceptions, des drones,... et 2 personnes qui tentaient de livrer illégalement du matériel dans une prison

Si cette interpellation peut faire rire car totalement inattendue, elle fait office d'exception. Le ministère des Armées a publié ce 11 septembre un communiqué de presse avec le bilan des opérations aériennes. En ce qui concerne le domaine de la lutte anti-drones, l'Armée de l'Air et de l'Espace a joué le rôle d'intégrateur des différents moyens déployés par l'Armée de Terre, la Marine nationale, l'AAE et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer mais aussi des moyens allemands et britanniques. La coordination de ces éléments ont permis l'interpellation de 85 télé-pilotes, pour la plupart, des touristes ignorant les règles en vigueur. À titre de comparaison, 64 télé-pilotes de drones avaient été interpellés durant les Jeux olympiques de Paris 2024.

Le 4 septembre dans l'après-midi, le dispositif multi-couche de l'Armée de l'Air et de l'Espace déployé sur Paris pour les Jeux olympiques et paralympique détectait un drone. Celui-ci, de modèle inconnu et pas du tout autorisé à voler, s'approchait d'une prison parisienne. Détecté par un système déployé sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, l'alerte a été transmise par la chaîne de commandement et a permis de déployer des Forces de l'ordre. Deux télé-pilotes ont été rapidement interpellés ; ceux-ci tentaient de livrer illégalement du matériel interdit dans la prison. Le drone et le matériel ont été saisis.

Au niveau aérien, le Centre de Coordination Civilo-Militaire des Opérations Aériennes (C3MOA), spécialement créé pour l'occasion, a permis de coordonner les différentes autorités et moyens déployés sur tout l'Île-de-France, qu'ils soient civils ou militaires. Ce centre a ainsi rendu possible 7 800 vols sur cette zone ; les restrictions spécialement imposées durant les JO ne devaient pas empêcher totalement l'activité aéronautique très intense des aéroports environnants.

Ce sont au total 90 interceptions aériennes qui ont été effectuées par les avions de combat Rafale, Mirage 2000-5F mais aussi par des hélicoptères Fennec. Ce chiffre est presque équivalent aux 88 interceptions effectuées par ces mêmes appareils durant les Jeux olympiques de Paris 2024. Dans les airs, l'AAE avait aussi déployé des avions d'entrainement PC-21 et SR22 en tant qu'avions de guet à vue embarqués, des avions de guet aérien avancés et de commandement (AEW&C) E-3F Sentry, des drones de moyenne altitude et longue endurance (MALE) MQ-9 Reaper et bien évidemment, des ravitailleurs A330 MRTT Phénix afin de ravitailler en vol les différents avions d'interception ainsi que les Sentry. Ces avions et hélicoptères ont ainsi cumulé 750 heures de vol et 350 missions.

Au sol, les batteries antiaériennes veillaient sur la protection des sites parisiens et marseillais ; un système sol-air Mamba (SAMP/T), des Crotale NG, un VL MICA et trois sous-groupements tactiques d'artillerie sol-ail Mistral de l'Armée de Terre étaient aux aguets. Un système NASAMS espagnol a aussi renforcé ce dispositif. Au niveau détection, deux radars G1X ont été déployés sur Paris et Marseille pour renforcer les moyens de détection anti-drones.