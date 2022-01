Bientôt une protection laser antimissile sur des avions de la compagnie FedEx ?

Missiles contre des avions de ligne

Suite à une demande de la compagnie de transport de fret aérien FedEx pour ses futurs A321-200, la FAA (agence en charge de l'aviation civile aux USA) a demandé au département du Transport les conditions permettant à des avions civils d’être équipés d’un système de contre mesure infrarouge (DIRCM) pour se défendre contre les missiles à guidage thermique. Si le risque de collision ou de collision avec un drone est courant et bien connu, la prolifération des systèmes portatifs de défense aérienne (MANPAD) inquiète. Les Etats-Unis ont par exemple livré un grand nombre de Stinger à la Libye, beaucoup d'équipements y ont été pillés ainsi qu'en Syrie au cours des dernières années, et la Russie a vendu plus de 10 000 équipements entre 2010 et 2018.

Cette proposition peut sembler inattendue, mais elle fait suite à un nombre croissant de tirs de missile anti-aérien contre des avions civils, le plus connu étant le cas d'un A330 de DHL touché alors qu'il décollait de Bagdad en 2003, provoquant la perte d'une partie de son aile gauche et de tous les circuits hydrauliques. Les pilotes ont miraculeusement réussi à poser leur appareil en se dirigeant grâce au différentiel de puissance entre les deux moteurs.