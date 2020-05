Bestfly prend son deuxième ATR72-600

ATR72-600 adapté aux pistes courtes

ACIA Aero Leasing, filiale d'ACIA Aero Capital Group, a finalisé la livraison d'un second ATR72-600 à l'opérateur angolais Bestfly. La livraison s'est déroulée le 13 mai et le vol de convoyage sur l'Angola a débuté le lendemain. Bestfly assure des vols à la demande de passagers et de fret, notamment pour l'industrie pétrolière. D'ailleurs, le fournisseur de services aéronautiques a remporté un contrat auprès d'Exxon Mobile Angola et s'attend à en remporter d'autres dans les prochains mois. Bestfly exploite son premier ATR72-600 depuis le mois de septembre 2019 avec une cabine configurée pour 72 passagers.

Plus de 50 avions régionaux en portefeuille

De son côté, ACIA Aero Leasing, compte plus de 50 avions régionaux en portefeuille pour le transport de passagers et de fret (ATR 42/72, Beechcraft Beech 1900,...). Le loueur dispose de bureaux en Irlande, à l'Ile Maurice, en France et en Afrique du Sud avec des appareils placés en Afrique, en Europe mais aussi en Asie et en Amérique du Sud.