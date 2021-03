Berlin sur le point d'acquérir 5 P-8A Poseidon

5 Poseidon

Le DSCA (Defense Security Cooperation Agency), l'organisme américain en charge d'attribuer les FMS (Foreign Military Sales), a notifié le Congrès Américain d'une procédure en cours pour faire bénéficier la Marineflieger de 5 P-8A Poseidon de patrouille maritime pour la somme de 1,77 G$. Le ministère de la défense allemand avait préalablement sollicité le département d'état américain afin d'initier cette procédure. La Marine allemande qui opérait jadis une flotte de 20 Breguet Atlantic, disposait jusqu'à présent de 8 P-3C Orion acquis en seconde main auprès de la marine néerlandaise en 2005, et modernisés au standard CUP par Lockheed-Martin. Un standard qui se révéla limité à partir de 2011 et nécessita une seconde modernisation via une procédure de FMS en 2014, pour intégrer un nouveau système de mission, et un nouveau sonar plus performant.

La problématique des P-3C

Une autre modernisation de ces appareils était planifiée à partir de 2024 pour prolonger son utilisation jusqu'en 2035, date à laquelle l'acquisition d'une plateforme qui serait commune à la France et à l'Allemagne serait disponible. Une lettre d'intention (LOI) avait d'ailleurs été signée par les deux pays lors du salon ILA Berlin en avril 2018. Mais les surcoûts du programme de modernisation des P3 allemands, ainsi que les délais de réalisation nécessaires, risquaient selon la Marineflieger de créer un trou capacitaire au moment où les tensions, et les patrouilles de sous-marins russes, s'intensifient en Mer Baltique. Aussi en juin 2020, Berlin décida de suspendre la modernisation au standard MLU prévue en 2024 pour étudier une solution de "Gap Filler" entre le RAS 72 Sea-Eagle, le C-295 MPA d'Airbus, et donc le P-8 Poseidon. La rumeur d'un projet de patrouille maritime commune entre la marine française et allemande avait été répandue auprès de certains journalistes lors de l'automne dernier. Airbus avait proposé une solution plus ambitieuse que le C-295, au travers d'un Airbus A-320Neo multi-missions. Et Thales DMS avait massivement communiqué sur la réalisation d'un nouveau radar baptisé Air Master C destiné aux hélicoptères Guépard de la Royale, pour démontrer sa légitimité à réaliser celui qui équiperait l'appareil d'Airbus. Mais un tel appareil n'aurait pu être réalisé avant le retrait des P-3 dans 3 ans. Aussi les allemands ont-ils opté pour le P-8 Poseidon. Un appareil "combat proven", commandé à plus de 140 exemplaires dans le monde, proposé par Boeing aux membres de l'Otan en 2019, et volontairement offert à Berlin par Washington à un prix défiant toute concurrence.

Défense Européenne ?

Cette acquisition va certes offrir à la marine allemande un saut capacitaire considérable pour ses missions (rayon d'action de 5900 km, radar AN/APY 10 de Raytheon, plus d'une centaine de sonars flottants, 11 points d'emports, missiles anti-navires Harpoon, bombes planantes, mines, et torpilles Mark 54 ... ) mais elle risque surtout d'éloigner un peu plus les allemands d'un projet de défense européenne se structurant sur une relation privilégiée avec la France. En effet le P-8 Poseidon n'est pas qu'un appareil multi-missions, il s'agit aussi d'une plateforme de commandement offrant des options de combat collaboratif avec les appareils américains comme le F-18 E/F via la liaison 16, ou avec les plateformes navales via la liaison 11. Il permettra surtout aux allemands de réaliser des opérations combinées avec les britanniques et les norvégiens qui ont respectivement commandé 9 et 5 de ces appareils, voir avec les F-18 finnois en poussant leurs missions jusqu'aux extrémités du Golfe de Botnie et vers la frontière russe. Enfin, cette acquisition pourrait également permettre à General Atomics de revenir au coeur des débats concernant le futur drone Male européen. N'oublions pas en effet que le droniste américain propose désormais le Sea Guardian, un Reaper dédié aux missions de patrouille maritime disposant d'une autonomie de 40 h. Il a été conçu pour opérer dans le domaine de la lutte anti-sous-marine à basse altitude, et surtout en tandem avec le P-8 qui lui opère en haute altitude. General Atomics étend par ailleurs ses activités en Europe avec le rachat du suisse Ruag Services, en charge notamment de la modernisation des avions de surveillance maritime réalisés par le groupe allemand Dornier. Si certains cherchaient à savoir récemment à savoir qui attisait la polémique entre l'opinion publique française et allemande autour du SCAF, difficile avec ce nouvel épisode de ne pas refouler certains soupçons ....