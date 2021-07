Belgique : destruction d'un F-16 au sol

Emballement moteur

Le 1er juillet 2021, un F-16 de la Force Aérienne Belge a connu un incident majeur sur la base de Leeuwarden, aux Pays-Bas. Alors en essai statique, le Viper a, pour une raison encore inconnue à ce jour, accéléré brutalement, sautant les cales d’appoints et projetant un mécanicien au sol. Le pilote fut forcé de s’éjecter avant que l'appareil ne s'encastre dans des bâtiments préfabriqués, ne causant que des dégâts matériels. Par mesure de sécurité, le pilote et le mécanicien ont été transportés à l’hôpital, et l’appareil, fortement endommagé, vient d'être jugé inopérable.

"Weapons Instructor Course"

Le pilote et son appareil participaient à l’exercice WIC (Weapons Instructor Course) en partenariat avec les Pays-Bas et la Norvège, elle aussi opératrice du Viper avec un standard similaire. Se déroulant du 3 mai au 22 octobre 2021, ce stage a pour but de former les instructeurs à des processus communs en termes d’armements et de tactiques. La FAB y est présente avec cinq avions, quatre pilotes stagiaires et quatre pilotes ainsi que le matériel associé. La raison de cet incident reste difficile à comprendre, d’autant plus que le pilote était un instructeur très expérimenté. L’enquête sera effectuée par une équipe de l’ASIB (Aviation Safety Investigation Board) rattaché au ministère belge de la Défense .

3 incidents majeurs en 4 ans

La liste des incidents majeurs pour la FAB semble se poursuivre. En effet, il s’agit du 3ème F-16 perdu en moins de 4 ans. En 2018, un mécanicien intervenant sur cet appareil avait par erreur actionné le canon de 20mm, détruisant complètement un autre F-16. En 2019, un F-16BM victime d’un problème moteur s’était écrasé en Bretagne, forçant ses deux membres d'équipage à s’éjecter. Enfin en mars 2021, une inspection de routine a conduit à l’immobilisation totale de la flotte des F-16 de la FAB, suite à une brûlure de tuyère.