Baptême du feu pour le moteur-fusée de Latitude

Étape clé

Le 26 janvier, la startup rémoise Latitude (ex-Venture Orbital Systems, fondée en 2019), qui développe le microlanceur bi-étages Zéphyr, a annoncé avoir terminé sa première campagne de tirs au banc de la première version de son moteur Navier.

Les essais avaient démarré en octobre dernier sur la nouvelle base de lancement de SaxaVord, dans les îles Shetlands, un des sites envisagés par Latitude pour l’exploitation de son microlanceur.

Et, le 4 janvier, le moteur a été allumé à trois reprises avec succès : durant 5, 10 et 35 secondes.

« Ces tests marquent, par une preuve tangible, notre réelle entrée dans le jeu des nouveaux lanceurs mondiaux », se réjouit Stanislas Maximin, le président et fondateur de Latitude.

Objectif 2024

Le moteur Navier Mark 1, qui avait bénéficié en 2020 d’un contrat de R&D avec le Cnes, est réalisé à 100 % en impression 3D, avec l’aide de Saturne Technology, spécialiste luxembourgeois de découpe laser.

Il fonctionne au RP-1 et à l'oxygène liquide, est réallumable et réutilisable.

Zéphyr, qui mesure 17 mètres de haut, comportera neuf moteurs Navier sur son premier étage, et un dixième sur l’étage supérieur.

Le lanceur est conçu pour placer sur orbite basse héliosynchrone des nanosatellites de moins de 100 kg.

Son premier vol est annoncé fin 2024, et l’objectif est de réaliser 50 missions par an, en proposant « un service personnalisable abordable, économique et tout-en-un, de l'usine à l'espace ».

Lauréat de France 2030 et bienvenu en Guyane

Pour mémoire, Latitude avait été sélectionnée en octobre dernier dans le cadre de l’appel à projet France 2030 opéré pour le compte de l’Etat par la BPI et le Cnes.

Il avait obtenu une aide de 65 M€ pour le développement de la seconde version du moteur Navier.

Auparavant, à la fin du mois d’août, la startup s’était vu retenue dans la « short list » des sept futurs opérateurs de micro et mini-lanceurs susceptibles d’être accueillis sur le Centre spatial guyanais.