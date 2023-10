Bamboo Airways arrête l'exploitation de ses Boeing 787-9

Fin de la desserte de l'Australie et de l'Europe

A compter du mois prochain, c'est à dire novembre, la jeune compagnie aérienne vietnamienne Bamboo Airways arrêtera ses vols sur Melbourne et Sydney en Australie ainsi que sur l'Europe, et ce dès le 25 octobre, où elle desservait Londres/Gatwick et Francfort. Les trois Boeing 787-9 pris en location seront mis au parking en attendant d'être récupérés par leurs propriétaires. Bamboo Airways avait également commandé ferme 10 Boeing 787-9. L'arrivée d'un nouvel actionnaire en juin 2023 semble s'accompagner d'une nouvelle stratégie avec un recentrage sur le réseau moyen-courrier.

Bamboo Airways : AFI KLM E&M perd un client Boeing 787

Avec la décision de Bamboo Airways d'arrêter le long-courrier, AFI KLM E&M perd un client. En décembre 2020, la compagnie aérienne avait en effet signé un contrat avec l'atelier MRO pour le support équipements de ses Boeing 787. Un contrat à long terme couvrant la réparation des équipements, l'accès au pool de pièces détachées et la logistique pour une flotte de 14 avions. Sans oublier l'outil de maintenance prédictive Prognos.

Faillite de MYAirlines en Malaisie

Les difficultés financières de Bamboo Airways font écho à celles de MYAirlines en Malaisie et qui a suspendu toutes ses activités le 12 octobre dernier. Créée en janvier 2021, la jeune compagnie aérienne comptait neuf Airbus A320ceo en flotte et pris en location. La pandémie de Covid-19 est clairement venue "casser" les projets d'un certain nombre de transporteurs. Et le fait que l'Asie-Pacifique offre des potentiels de croissance en termes de trafic aérien ne signifie pas que tous les "business models" fonctionnent, notamment dans des environnements très concurrentiels. Le Vietnam compte déjà Vietnam Airlines et VietJet tandis que la Malaisie a AirAsia et Batik Air.