AWS lance son unité commerciale spatiale sur le Cloud

Les services cloud d’Amazon au service du spatial

Amazon Web Services (AWS), la division du géant américain de commerce électronique Amazon créée en 2006 pour fournir des services informatiques à la demande pour les entreprises et particuliers via le nuage, a annoncé le 30 juin le lancement d’une nouvelle unité commerciale, vouée à « accélérer l'innovation dans l'industrie aérospatiale mondiale et des satellites » : Aerospace and Satellite Solutions.

Cette unité fournira des services de cloud computing aux entreprises spatiales à travers le monde entier, mais pourra également les aider à construire des architectures de systèmes spatiaux et à lancer de nouveaux services qui traitent les données spatiales sur Terre et sur orbite.

Un transfuge de la Space Force aux commandes

L’unité AAS sera dirigée par le général de division retraité Clint Crosier, qui a notamment dirigé le groupe de travail au sein du ministère américain de la Défense chargé de créer l'US Space Force, la plus récente branche des forces armées américaines.