Avolon commande ferme 100 Airbus A321neo

100 Airbus A321neo de plus pour Avolon

Le loueur Avolon commande ferme auprès d'Airbus 100 A321neo, portant le total de ses achats pour ce modèle à 189 exemplaires. Pour l'ensemble de la famille Airbus A320neo, le total se monte désormais à 327 appareils. Au 30 novembre 2023, Avolon avait d'ores et déjà réceptionné quatre A321neo et 56 A320neo. Reste donc encore 267 moyen-courriers à réceptionner. Ce qui ne colle pas avec le communiqué de presse d'Airbus qui fait état de 292 moyen-courriers en commande.

20 Airbus A330neo en septembre dernier

Avolon a aussi commandé des gros-porteurs Airbus, soit 29 A330neo dans la version A330-900 dont cinq ont été réceptionnés à fin novembre 2023. Le loueur avait signé pour 20 Airbus A330-900 en septembre dernier.

Deux fusions pour un loueur

En octobre 2015, l'irlandais Avolon avait fusionné avec le chinois Bohai Leasing et cette opération avait été suivie par une seconde en 2017 avec CIT. Bohai Leasing détient 70 % du capital d'Avolon dont le portefeuille global comptait 1 037 appareils, essentiellement des Airbus et des Boeing, à fin septembre 2023. CIT Leasing a apporté 264 Airbus, tous modèles confondus, dont 35 A330-900 et 20 exemplaires restant à livrer et qui, curieusement, correspondent aux 20 commandés par Avolon. Peut être une coïncidence ou un transfert d'actifs.