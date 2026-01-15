Avis de concession, Directive 2014/23/UE

POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Bourg-en-Bresse, à l'attention de Mme REVERDY Charline, Place de l'Hôtel de ville, F - 01000 BOURG EN BRESSE, Tél : +33 474457071, courriel : [email protected] Code NUTS : FRK21, Adresse principale : https://www.bourgenbresse.fr, Adresse du profil d'acheteur : https://www.marchespublics.ain.fr Communication : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marchespublics.ain.fr Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s). Les offres doivent être envoyées : par voie électronique via : https://www.marchespublics.ain.fr,
Description des prestations : Les missions déléguées sont les suivantes :
L'accueil des aéronefs sur l'infrastructure et du public
La surveillance de l'infrastructure, le maintien de ses capacités et de sa sûreté
Le contrôle du respect des règles de l'aérodrome et de l'application des règles de sécurité
L'information aéronautique
La promotion, la valorisation et l'animation de la plate-forme
La préservation et la mise en œuvre des mesures environnementales
L'entretien courant de l'infrastructure et la préservation de son patrimoine
La gestion d'occupation du domaine public aéronautique et non réservé
Date limite de remise des offres : 13/03/2026 à 12h00
L’avis intégral est consultable sur le site du BOAMP sous le n°26-3892
Date d’envoi de l’avis : 13/01/2026
POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Bourg-en-Bresse, à l'attention de Mme REVERDY Charline, Place de l'Hôtel de ville, F - 01000 BOURG EN BRESSE, Tél : +33 474457071, courriel : [email protected] Code NUTS : FRK21, Adresse principale : https://www.bourgenbresse.fr, Adresse du profil d'acheteur : https://www.marchespublics.ain.fr Communication : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marchespublics.ain.fr Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s). Les offres doivent être envoyées : par voie électronique via : https://www.marchespublics.ain.fr,
Description des prestations : Les missions déléguées sont les suivantes :
L'accueil des aéronefs sur l'infrastructure et du public
La surveillance de l'infrastructure, le maintien de ses capacités et de sa sûreté
Le contrôle du respect des règles de l'aérodrome et de l'application des règles de sécurité
L'information aéronautique
La promotion, la valorisation et l'animation de la plate-forme
La préservation et la mise en œuvre des mesures environnementales
L'entretien courant de l'infrastructure et la préservation de son patrimoine
La gestion d'occupation du domaine public aéronautique et non réservé
Date limite de remise des offres : 13/03/2026 à 12h00
L’avis intégral est consultable sur le site du BOAMP sous le n°26-3892
Date d’envoi de l’avis : 13/01/2026
Le Cnes confirme la bonne tenue des travaux de réaménagement des zones de lancement anciennement utilisées pour les vols Diamant et Soyouz-ST. Les grenouilles ont été vaincues. Premiers vols du New Space prévus cette année. En outre, une place s’est libérée et sera mise à disposition des opérateurs dans les prochains jours.
Commentaires