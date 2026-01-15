Avis de concession, Directive 2014/23/UE
publié le 15 janvier 2026 à 15:09

POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Bourg-en-Bresse, à l'attention de Mme REVERDY Charline, Place de l'Hôtel de ville, F - 01000 BOURG EN BRESSE, Tél : +33 474457071, courriel : [email protected] Code NUTS : FRK21, Adresse principale : https://www.bourgenbresse.fr, Adresse du profil d'acheteur : https://www.marchespublics.ain.fr Communication : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marchespublics.ain.fr Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s). Les offres doivent être envoyées : par voie électronique via : https://www.marchespublics.ain.fr,

Objet : Concession de service public de gestion de l'aérodrome « Terre des Hommes » Lieu principal d'exécution : Jasseron (01250) - Teyssonge

Description des prestations : Les missions déléguées sont les suivantes :

L'accueil des aéronefs sur l'infrastructure et du public

La surveillance de l'infrastructure, le maintien de ses capacités et de sa sûreté

Le contrôle du respect des règles de l'aérodrome et de l'application des règles de sécurité

L'information aéronautique

La promotion, la valorisation et l'animation de la plate-forme 

La préservation et la mise en œuvre des mesures environnementales

L'entretien courant de l'infrastructure et la préservation de son patrimoine

La gestion d'occupation du domaine public aéronautique et non réservé

Critères d'attribution : critères énoncés dans les documents du marché.

Date limite de remise des offres : 13/03/2026 à 12h00

L’avis intégral est consultable sur le site du BOAMP sous le n°26-3892

Date d’envoi de l’avis : 13/01/2026


