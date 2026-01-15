Avis de concession, Directive 2014/23/UE

Objet : Concession de service public de gestion de l'aérodrome « Terre des Hommes » Lieu principal d'exécution : Jasseron (01250) - Teyssonge

Description des prestations : Les missions déléguées sont les suivantes :

L'accueil des aéronefs sur l'infrastructure et du public

La surveillance de l'infrastructure, le maintien de ses capacités et de sa sûreté

Le contrôle du respect des règles de l'aérodrome et de l'application des règles de sécurité

L'information aéronautique

La promotion, la valorisation et l'animation de la plate-forme

La préservation et la mise en œuvre des mesures environnementales

L'entretien courant de l'infrastructure et la préservation de son patrimoine

La gestion d'occupation du domaine public aéronautique et non réservé

Critères d'attribution : critères énoncés dans les documents du marché.

Date limite de remise des offres : 13/03/2026 à 12h00

L’avis intégral est consultable sur le site du BOAMP sous le n°26-3892

Date d’envoi de l’avis : 13/01/2026